Mercato: Un gardien ciblé par l’OM va signer dans un autre club de L1 !

En quête d’un nouveau numéro deux pour suppléer Steve Mandanda, Pablo Longoria multiplie les pistes. Si le nom de Pau Lopez est sorti, un autre gardien surveillé par le président marseillais devrait signer dans un autre club de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille cherche un nouveau gardien de but pour doubler le poste de Steve Mandanda. Depuis le départ de Yohann Pelé, le poste de numéro deux reste vacant. Pablo Longoria multiplie les pistes un peu partout en Europe. Le président marseillais surveille notamment en Italie où Pau Lopez (AS Roma) et Alessio Cragno (Cagliari) auraient tapé dans l’oeil du dirigeant espagnol. Une autre piste, quant à elle, s’éloigne. En effet, un gardien ciblé pourrait signer ailleurs en Ligue 1.

Alexander Nubel vers l’AS Monaco

Un temps sur les tablettes de l’Olympique de Marseille, Alexander Nubel devrait rejoindre un autre club de Ligue 1. Le jeune gardien du Bayern Munich devrait signer en faveur de l’AS Monaco pour un prêt d’une durée de deux ans. Le portier allemand souhaite acquérir de l’expérience et du temps de jeu en venant jouer pour le club de la Principauté. Une piste à oublier donc pour Pablo Longoria.