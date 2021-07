Mercato : Un grand espoir français à l’OM d’ici les prochaines heures ?

Pablo Longoria rebâtit de fond en comble l’effectif de l’Olympique de Marseille pour la saison prochaine. Et le dirigeant espagnol pourrait conclure deux nouvelles arrivées selon le quotidien La Provence…

Tandis que Leonardo Balerdi va continuer son aventure sous le maillot de l’OM, suite à un chèque de 8 millions d’euros au Borussia Dortmund, Pablo Longoria n’a pas terminé le mercato marseillais à ce poste. En effet deux nouveaux joueurs pourraient débarquer à l’Olympique de Marseille très prochainement.

🔹Luan Peres 🇧🇷 et William Saliba 🇫🇷 devraient arriver à Marseille entre dimanche et lundi. L’OM et Arsenal seraient quasi tombés d’accord pour un prêt sans option d’achat du défenseur central français. (@laprovence)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/Ove2JCRaft — MercatOM (@mercat_om) July 9, 2021

luan peres en route à l’om… suivi par saliba ?

En effet selon les informations de La Provence, les arrivées de William Saliba et Luan Peres ne seraient qu’une question de temps. En ce qui concerne le défenseur français, l’OM et Arsenal avanceraient bien dans les négociations et ce dernier devrait arriver sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Il pourrait démarrer l’entraînement très rapidement avec le groupe marseillais. Un souhait partagé à la fois par le club et l’entourage du joueur.