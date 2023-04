Mercato : Un grand espoir sénégalais clame son amour pour l’OM !

Très en vue lors du mondial au Qatar et auteur d’une bonne saison avec Sheffield United, Iliman Ndiaye se verrait bien jouer à Marseille, club qu’il supporte depuis petit. Il s’est confié dans un entretien pour So Foot.

Il rêve de jouer pour l’OM

Iliman Ndiaye, 23 ans, fait le bonheur de Sheffield United. Il est l’un des meilleurs joueurs de Championship et est annoncé un peu partout en Premier League pour ce mercato estival. Son profil créatif pourrait aussi intéresser de nombreuses équipes françaises, et pourquoi pas Marseille, son club de coeur.

Le milieu offensif sénégalais est passé par le centre de formation de l’OM, avant de repartir au Sénégal. Depuis, il n’a jamais cessé de suivre les matches du club phocéen et rêve de porter le maillot bleu et blanc. Il ne s’en cache pas dans une interview accordée pour So Foot.

Pourquoi pas un jour !

« Depuis que je suis tout petit, j’aime l’OM, a-t-il commencé chez So Foot. Le premier maillot que mon père m’a acheté, c’était celui-là. Quand j’étais petit, mon père m’avait proposé d’aller faire des tests au PSG ou à Marseille. J’ai dit l’OM direct ! J’ai joué un an là-bas, c’est un club que je porte toujours dans mon cœur. Je regarde tous leurs matchs, j’espère qu’ils vont se qualifier pour la Ligue des champions. Ils ont l’air d’avoir un bon projet, le président (Pablo Longoria) fait du bon travail depuis qu’il est là. Pourquoi pas un jour ! »

Sous contrat jusqu’en 2024 avec Sheffield, il est auteur de 13 buts et 8 passes décisives cette saison. Il s’est révélé aux yeux du grand public lors de la Coupe du monde 2022 avec le Sénégal, notamment lors de son entrée face au Qatar, où il avait très bien servi Bamba Dieng. Cette rencontre lui a permis de se faire une place dans le 11 d’Aliou Cissé.

En janvier, le milieu de terrain avait déjà évoqué son amour pour l’OM dans une interview pour Oh My Goal. « Je suis un fan de l’OM. C’est un de mes premiers rêves ça. Repartir là-bas, exploser et même pouvoir être une légende. Je fais que d’y penser et je vais continuer à bosser« , avait-il déclaré.

