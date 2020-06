Mercato : Un gros contrat attend un joueur pisté par l’OM ?

Cité à plusieurs reprises dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Matthew Longstaff attiserait la convoitise de nombreux grands clubs européens… Le joueur pourrait rejoindre le championnat italien..

Cela fait quelques mois que le nom de Matthew Longstaff est lié à celui de l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain anglais qui évolue actuellement à Newcastle sera libre en fin de saison et pourrait donc être une bonne affaire pour le club marseillais. Mais selon Skysport, le joueur anglais serait de plus en plus proche de… l’Udinese.

Un contrat lucratif ?

Le club italien aurait proposé au milieu de terrain le double du salaire qu’il touche actuellement à Newcastle, soit 450 000 € par mois. De plus, Udinese souhaiterait faire signer le joueur de 20 ans pour une durée de cinq ans. Une rémunération qui ne correspond plus du tou à la nouvelle politique de salariale de l’OM. En effet Jacques-Henri Eyraud aimerait plutot se débarrasser de certains gros salaires du vestiaires, afin d’alléger la masse salariale…