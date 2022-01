Mercato : Un gros coup dur pour l’OM dans ce dossier à 0€?

Pisté par l’Olympique de Marseille, Randal Kolo Muani est en fin de contrat à la fin de la saison. La Gazzetta Dello Sport nous informe ce mercredi qu’il est pisté par un club italien.

Lors de ce mercato hivernal, plusieurs noms sont sortis dans la presse pour renforcer l’Olympique de Marseille… Un attaquant qui évolue en Ligue 1 a d’ailleurs été évoqué pour jouer dans l’équipe de Jorge Sampaoli.

En effet, Randal Kolo Muani pourrait être une recrue de grande qualité pour les Marseillais. En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant qui peut évoluer sur un côté a un profil Sampaoli-compatible et serait une bonne pioche à moindre coût.

Milan veut griller la priorité aux autres clubs

Seulement voilà, il y a beaucoup de concurrence dans ce dossier. L’Equipe affirmait ces dernières semaines qu’il était très suivi en Bundesliga et notamment par l’Eintracht Francofrt… La Gazzetta Dello Sport s’est exprimé dans ce dossier ce mercredi.

L’AC Milan passe à l’action pour l’attaquant français qui évolue au FC Nantes. Il devrait rester avec les Canaris jusqu’à la fin de la saison mais ne devrait pas prolonger son contrat dans le club de Ligue 1… C’est pour cela que les Italiens veulent foncer dès cet hiver afin d’enrôler Kolo Muani.

L’OM doit vendre avant de recruter – Florent Germain

« Jorge Sampaoli a un besoin majeur. C’est un attaquant sur le côté gauche. Il estime et à juste titre que Konrad de la Fuente et Luis Henrique sur le côté gauche, ça a été assez compliqué. On a même essayé Pol Lirola à cette position. Il veut un pendant à Cengiz Ünder. Même s’il n’est pas au top physiquement actuellement, il fait la différence. En début de saison il a été très intéressant. Il n’a pas ce profil là à gauche. Au milieu de terrain, on peut considérer qu’il est largement fourni. En plus avec des profils bagarreurs et volume de jeu. Derrière ça dépendra pas mal. Recruter un latéral, je ne pense pas que ce soit sa priorité. Valentin Rongier fait le taff dans ce poste un peu hybride de faux latéral qui s’insère au milieu de terrain. Ça a été une surprise pour Jorge Sampaoli qui ne croyait pas en Valentin Rongier au début. Rongier l’a même avoué, il sentait que Sampaoli ne lui faisait pas confiance. Pour moi, les deux priorités c’est le côté gauche de l’attaque et derrière s’il y a des départs. Ce qui ne va pas plaire aux supporters c’est que l’OM doit vendre avant de recruter. On rappelle que l’OM est surveillé par la DNCG, que Frank McCourt a rappelé récemment à Pablo Longoria qu’il aurait du vendre un peu plus l’été dernier donc il faut vendre cet hiver. Duje Ćaleta-Car est un joueur en vitrine. Balerdi n’a pas beaucoup de temps de jeu, on verra s’il se pose des questions mais je ne pense pas car il se sent bien à l’OM. Jordan Amavi pourrait également partir. Ce sont des dossiers importants qui permettraient à Jorge Sampaoli de recruter dans ce sens derrière. » Florent Germain – Source : After Marseille (20/12/2021)