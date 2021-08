À la quête de renforts dans le secteur offensif depuis les départs de Dario Benedetto et Nemanja Radonjic, Pablo Longoria multiplie les pistes. Évoquée en juillet dernier, la piste menant à Adam Ounas a repris de l’ampleur.

À moins d’une semaine de la fin du mercato estival, Pablo Longoria est sur tous les fronts. Après avoir récemment enregistré les départs de Dario Benedetto et de Nemanja Radonjic, le président olympien a également enregistré l’arrivée de Pol Lirola. Désormais, il se concentre sur une nouvelle arrivée dans le secteur offensif. D’autant plus puisque Dimitri Payet pourrait être suspendu à la suite des incidents survenus lors de la rencontre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille.

Après avoir vu les pistes menant à Thiago Almada et Amine Adli se refroidir considérablement ces dernières semaines, un nouveau profil aurait tapé dans l’oeil de Pablo Longoria. Des premiers contacts avaient même été amorcés en juillet dernier.

Longoria avance sur Ounas

Depuis le début du mercato estival de nombreux joueurs ont été recrutés dans le secteur offensif. En effet, Konrad de la Fuente et Cengiz Ünder sont venus renforcer l’effectif marseillais. Cette fois, le président Pablo Longoria aurait ciblé un tout autre profil. À en croire les informations révélées par Saber Desfarges, l’Olympique de Marseille aurait réactivé la piste menant à Adam Ounas. Le club aurait même avancé dans ce dossier puisque les négociations avec le Napoli seraient à un stade avancé. Pablo Longoria serait optimiste dans ce dossier.

🔵⚪️ L’OM avance sur le dossier Adam Ounas!

Négociations avancées entre les parties. Optimisme de mise.🇩🇿 — Saber Desfarges (@SaberDesfa) August 24, 2021

Adam Ounas veut venir à l’OM

De son côté, Foot Mercato apporte des détails supplémentaires sur les négociations. Selon leurs informations, Adam Ounas ne veut rejoindre que l’OM. Ce dernier se serait même déjà entretenu avec Jorge Sampaoli. Un prêt avec option d’achat obligatoire serait actuellement à l’étude. Toutefois, Naples aimerait prolonger son joueur dont son contrat expire la saison prochaine. Luciano Spaletti compterait même sur lui cette saison et lui aurait fait savoir. Toutefois, il est difficile d’imaginer que le club italien retienne un joueur qui a l’intention de partir. Transfermarkt évalue la valeur marchande du joueur à 8 millions d’euros. Affaire à suivre.