OGC Nice – OM : Une victoire marseillaise est encore possible !

L’Olympique de Marseille n’a pas souhaité terminer la rencontre face à l’OGC Nice après l’envahissement des supporters niçois sur le corner de Payet. Malgré tout, le score ne serait pas totalement arrêté !

Le déplacement à Nice de l’Olympique de Marseille lors de cette saison 2021/2022 restera à coup sûr dans l’histoire du championnat français. Après les débordements et l’intrusions des supporters niçois sur la pelouse de l’Allianz Riviera, la rencontre a été stoppée.

Pour le préfet et les forces de l’ordre, il était encore possible de continuer le match sans qu’il n’y ait de nouveaux débordements. Seulement voilà, le président marseillais n’a pas souhaité donner son accord et le match a repris, mais sans les joueurs de Jorge Sampaoli.

Les deux clubs sont convoqués ce mercredi

Malgré la règle, le score n’est pas totalement gravé dans le marbre. En effet, selon les informations de RMC Sport, bien que le match ait été stoppé à la 78e minute, le 1-0 en faveur des Niçois pourrait ne pas être le score final.

A LIRE AUSSI : OGC Nice – OM : Djellit fustige Rivère et… Sampaoli

Les autres options sont encore possibles comme le fait de rejouer le match en entier sur terrain neutre ou donner la victoire à l’Olympique de Marseille vu que ces évènements regrettables se sont déroulés sur la pelouse niçoise. Ce mercredi, les deux clubs seront convoqués par la Commission de Discipline afin de prendre une décision.

🔴 INFO RMC SPORT – Le score de Nice-OM, arrêté à la 78e minute, n’est pas officiellement entériné. Toutes les options existent encore, comme : ▪️ Rejouer le match en entier

▪️ Maintenir ce score

▪️ Donner la victoire à Marseille — RMC Sport (@RMCsport) August 23, 2021

Il n’y a pas à reprendre : Marseille gagne le match, au revoir ! — Riolo

Sur RMC ce dimanche soir, le journaliste Daniel Riolo s’est exprimé à ce sujet. Selon lui, donner la victoire à l’Olympique de Marseille serait la solution la plus logique.

« C’est absolument inadmissible ce que j’ai vu là. C’est n’importe quoi ! Je ne comprend pas qu’on soit encore là, que les Marseillais ne s’en aillent pas. Il n’y a pas à reprendre : Marseille gagne le match, au revoir ! Je suis vraiment choqué. (…) Jean-Pierre Rivère est lamentable. Je suis écœuré par ce que je viens d’entendre, mais ça ne me surprend pas : je ne sais pas ce que doivent faire les supporters pour qu’un président de club les condamne. Lui il vient et il les défend… » Daniel Riolo – Source : RMC Sport