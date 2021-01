Mercato : Un nettoyage total de l’effectif se confirme cet été

L’Olympique de Marseille se trouve aujourd’hui à 11 points de Lyon et à 13 points de Lille et PSG. En conférence de presse ce vendredi, l’entraineur de l’Olympien André Villas Boas a évoqué son avenir et celui du club marseillais. Il a tout d’abord annoncé qu’il quittera très probablement l’OM en fin de saison, avant de confirmer qu’un grand nettoyage de l’effectif aura lieu cet été.

Il faudra recréer de bonnes bases pour la suite.

« Ca va contre ce qui a été dit par la direction, mais je pense que ça va être la fin, oui. Je ne pense pas rester. Est-ce que ce sera terminé en juin? Je pense oui. On pense tous que ça va se passer comme ça. Il ne se passe plus rien avec mes agents. On est à 15 points du haut de tableau, loin de nos objectifs de début de saison. L’année prochaine sera l’année zéro pour le club, ça va etre un nettoyage total. Il faudra recréer de bonnes bases pour la suite.L’année prochaine sera l’année zéro pour le club, ça va être un nettoyage total. Il faudra recréer de bonnes bases pour la suite. » André Villas Boas – Source : Conférence de presse 29/01/2021