OM : Villas-Boas confirme deux absents et une grosse incertitude face à Rennes…

Ce vendredi, Valentin Rongier et André Villas-Boas étaient en conférence de presse au centre RLD. Le coach olympien a annoncé son très probable départ en fin de saison mais a aussi fait le point sur l’état de son groupe.

André Villas-Boas a confirmé les absences de Cuisance (suspension) et Amavi (mollet) pour la réception du Stade Rennais demain. De plus, Valentin Rongier qui ne s’est pas entrainé cette semaine reste incertain, un test sera fait demain. Par contre, Boubacar Kamara va faire son retour dans le groupe et pourrait même débuter cette rencontre…

#Rongier : « ça va mieux, je vais faire un dernier test, j’avais une petite tendinite au niveau du talon, on ne sait pas trop. ça a mieux on verra demain si je peux jouer face à Rennes… » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 29, 2021

#VillasBoas : « Amavi n’est pas disponible et ça sera aussi le cas face à Lens… c’est long. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 29, 2021