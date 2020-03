Mercato : Un nouvel attaquant à l’OM? Benedetto n’a pas peur !

En conférence de presse ce mercredi avant la réception d’Amiens, Dario Benedetto s’est exprimé sur les rumeurs autour de la venue d’un nouvel attaquant.

Ce mercredi, Dario Benedetto était en conférence de presse après avoir inscrit un triplé face à Nîmes lors de la dernière journée. L’attaquant argentin, qui pourrait avoir de la concurrence la saison prochaine, n’a pas souhaité commenter cette possibilité.

Après, si un nouvel attaquant arrive… — BENEDETTO

Selon lui, ce n’est pas de ressort si un nouveau buteur débarque au club. Il assure cependant qu’il continuerait à travailler pour jouer tous les matchs, même si cela risque d’être compliqué avec une probable compétition européenne…

« Je travaille pour moi, pour l’équipe, pour donner le meilleur. Je ne suis pas celui qui décide s’il faut recruter un nouvel attaquant. Evidemment, je suis heureux d’avoir marqué trois buts et j’espère poursuive de cette manière. Après, si un nouvel attaquant arrive… c’est quelque chose qui me dépasse. Je vais me préparer du mieux possible physiquement pour essayer de jouer tous les matchs. Je vais le tenter mais il faut aussi être lucide que trois matchs par semaine, c’est beaucoup. Je vais essayer de tous les jouer. Après, qu’il faille recruter un autre attaquant, je le répète: ce n’est pas ma décision mais celle d’un peu plus haut. Mais je vais travailler dur pour tenter de tous les jouer »

Dario Benedetto – Source : Conférence de presse