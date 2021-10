Actuel responsable du groupe élite et de la formation interne des cadres à l’OM, Jean-Claude Giuntini s’est exprimé sur le cas de Seko Fofana du RC Lens qu’il a bien connu lorsqu’il était son sélectionneur en Equipe de France des moins de 16 et 17 ans.

Au mercato estival 2021, l’a multiplié les pistes à plusieurs postes et notamment au milieu de terrain. Avant de recruter Gerson ou encore Matteo Guendouzi, Pablo Longoria et son équipe de recruteurs auraient coché le nom de Seko Fofana.

L’Ivoirien actuellement sous contrat avec le RC Lens réalise un excellent début de saison et a impressionné les supporters marseillais lorsque les Nordistes ont pris les trois points face à l’OM.

Il a évolué de manière remarquable — Giuntini

Ce dimanche, le journal L’Equipe a interrogé son ancien sélectionneur en Equipe de France des moins de 16 et 17 ans qui est d’ailleurs actuellement responsable du groupe élite et de la formation interne des cadres à l’Olympique de Marseille.

« Il (Seko Fofana) était animé d’une forte personnalité, de (vouloir) faire une carrière. Il mettait beaucoup d’engagement et il était en avance sur le plan de la maturité. C’était quelqu’un qui avait une relation à l’adulte beaucoup plus spontanée, plus naturelle que les jeunes de son âge. Il pouvait s’exprimer de manière franche et normale. Dans un collectif, souvent, il faut avoir un garçon comme ça, avec de la personnalité pour pouvoir gagner les matches de niveau international. Dans les moments difficiles, ce sont des garçons qui ne sont jamais résignés. Il a été repéré par City au tournoi de Montaigu 2011. C’était la génération 95 avec les Martial, Said, Lenglet, Lemar… Il était régulier dans la performance, avec les moyens du moment. Même s’il avait une technique moins aboutie que d’autres, il avait beaucoup de volume. Il a progressé de manière fantastique, vu les performances qu’il réalise sur le plan technique, sur la qualité de la première touche, la vitesse technique, la vitesse d’intention. Il a évolué de manière remarquable sur ces aspects, qui n’étaient pas au départ ses points forts. » Jean-Claude Giuntini – Source : L’Equipe (17/10/21)

Les supporters marseillais le préfèrent à Gerson

Sur les réseaux sociaux, les supporters de l’OM ont d’ailleurs pointé du doigt le fait que la direction a préféré recruter Gerson plutôt que Fofana…. Le Brésilien étant très décevant depuis le début de la saison, l’Ivoirien aurait peut-être montré plus de choses dans le système de Jorge Sampaoli.