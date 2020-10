Mercato : Un retour à l’OM? Ayew est cash !

Interrogé à ce sujet sur beIN Sports ce vendredi soir, André Ayew a totalement démenti des contacts avec l’Olympique de Marseille.

Toujours à Swansea malgré de nombreuses rumeurs l’envoyant en Premier League en fin de mercato, André Ayew est quelque peu revenu sur la saison de l’Olympique de Marseille.

il n’y a pas eu de discussions du tout — AYEW

L’ancien joueur de l’OM a pris la défense d’André Villas-Boas, affirmant que les récentes critiques à son égard étaient totalement injustifiées. Interrogé par beIN Sports sur un potentiel retour à Marseille après y avoir passé près de 8 ans au club, le milieu de terrain a affirmé qu’il n’y avait pas eu de discussions entamées entre les différentes parties.

A LIRE AUSSI : Ex OM : André Ayew monte au créneau pour défendre Villas-Boas « les critiques sont injustifiées »!

« Un retour à l’Olympique de Marseille? Non, non, il n’y a pas eu de discussions du tout. Il y a beaucoup de fausses rumeurs, il y avait d’autres clubs mais pas mon club, pas la maison (pas l’OM). Mais je pense que le club fait du bon boulot, ils ont des joueurs expérimentés mais à mon niveau, non ce n’était pas l’heure du jour »

André Ayew – Source : beIN Sports (30/10/20)