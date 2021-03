Mercato : Un top club européen vise Kamara, Aldebert mis à pied, 2 absents en coupe de France… Les 3 infos OM du jour

OM : Larguet confirme 2 absents pour le match de Coupe de France !

En conférence de presse ce vendredi avant le match face au Canet-en-Roussillon en Coupe de France, Nasser Larguet a fait le point sur les forces en présence. Amavi et Rongier seront toujours absents pour cette rencontre.

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille se déplace à Perpignan pour y affronter Canet-en-Roussillon en 16e de finale de Coupe de France. Pour cette rencontre, Nasser Larguet a fixé ses ambitions : il veut gagner cette rencontre pour se qualifier.

Il a également affirmé qu’il souhaitait mettre l’équipe la plus compétitive afin d’aller chercher une victoire face à cet adversaire qui évolue en National 2. Malheureusement, devant la presse, il a affirmé que deux joueurs ne seront pas disponibles pour ce déplacement.

A LIRE : Mercato OM : Eyraud confirme pour Diego Costa !

« Amavi est toujours en rééducation, il avait ressenti une douleur à sa cuisse. On protège aussi Valentin qui aurait pu jouer. Une douleur au niveau du tendon s’est réveillée mais j’ai préféré m’en passer pour qu’il soit à disposition physique de l’entraîneur; Pour Rennes, Amavi ce sera trop juste mais Rongier pourrait être dans le groupe d’entraînement. » Nasser Larguet – Source : Conférence de presse (05/03/21)

Liverpool se place pour kamara !

Rare satisfaction olympienne de la saison, Boubacar Kamara impressionne et intéresse de nombreux clubs en Europe. Le milieu de terrain aurait tapé dans l’œil de Liverpool et de son coach Jurgen Klopp.

Titulaire indiscutable à l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara démontre tout son talent. Véritable patron du milieu de terrain, le joueur formé à l’OM impressionne de plus en plus de monde, à commencer par ses coéquipiers. Présent en conférence de presse aujourd’hui, Alvaro Gonzalez a vanté les mérites de l’international espoir français.

« Pour moi, c’est le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement, a assuré le défenseur espagnol en conférence de presse. Jouer en défense centrale, c’est plus facile qu’au milieu. Il l’a fait pour l’équipe. Je regarde les matchs chez moi et les choses qui se passent sur le terrain et pour moi, c’est le meilleur joueur du championnat. Il a 21 ans, on croirait qu’il en a 30… » Alvaro Gonzalez – Source: Conférence de presse (05.03.21)

A LIRE: OM: « Kamara, que fais-t-il encore à Marseille? »

Selon le site italien calciomercato.com, Kamara plairait à Liverpool. Le Champion d’Europe 2019 souhaiterait s’attacher les services du milieu du terrain marseillais. Cette saison, Jurgen Klopp a connu des gros problèmes en défense à cause de nombreuses blessures. Les Reds avaient jeté leur dévolu sur le défenseur marseillais Duje Caleta-Car avant que le transfert n’avorte au dernier moment. La capacité de Kamara a évolué au milieu et en défense pourrait donc être un plus très apprécié du côté de Liverpool.

OM : Thierry Aldebert mis à pieds par Longoria !

Sur RMC, Pablo Longoria n’a pas voulu affirmer qu’il prendrait des décisions sur l’avenir de Thierry Aldebert et d’Hugues Ouvrard, proches d’Eyraud. L’Equipe nous informe que le premier a été mis à pied ce vendredi.

Pablo Longoria prend enfin des décisions pour l’avenir de Thierry Aldebert. Selon les informations de L’Equipe, ce dernier n’est plus à l’OM. Il était en 2017 responsable de la sécurité puis a été en charge de l’exploitation du Vélodrome pour l’OM. Il symbolisait, comme Eyraud et Ouvrard, cette nouvelle « ligne dure envers les groupes de supporters »

A LIRE : OM : Eyraud pas vraiment écarté et toujours bien présent auprès de McCourt. C’est lui qui le dit…