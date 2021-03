OM: « Kamara, que fait-il encore à Marseille? »

Malgré la défaite face au LOSC hier soir, Boubacar Kamara a réalisé un match costaud au milieu de terrain, comme à son habitude. Voici la note et l’appréciation du minot marseillais.

Depuis plusieurs semaines, Boubacar Kamara apparaît comme un phare au milieu de la brume et le match d’hier soir face à Lille ne fait pas exception. Malgré la défaite, Kamara est l’auteur de nombreuses récupérations de balle intéressantes dans l’entrejeu. Positionné en tant que sentinelle, la seule est unique frappe cadrée des olympiens vient du numéro 4 marseillais. Déjà très à l’aise sur le plan défensif, l’international espoir participe de plus en plus aux actions offensives de l’équipe.

LA NOTE DE Boubacar Kamara : 6/10

son appréciation

Que fait-il encore à Marseille?

L’un des seuls qui arrive à rayonner même lorsque son équipe sombre. Kamara a une nouvelle fois montré de très belles choses sur le terrain mais n’est pas vraiment aidé. Face au duo Renato Sanches et Benjamin André, il n’a pas démérité. Malgré tout, il montre de la motivation, de l’envie et apporte un peu de sérénité. A noter qu’il a frappé au but à la 35e minute après s’être arraché pour récupérer un ballon. Une action à l’image de sa saison.