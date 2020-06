Mercato : Une cible de l’OM évoque son avenir, son directeur sportif avertit les prétendants…

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille de Marseille le jeune milieu de Nordsjaelland (Danemark) Mohammed Kudus (19 ans) dispose de nombreux prétendants. Le jeune prodige Ghanéen a évoqué son avenir.

Mohammed Kudus (19 ans) est annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines. Interrogé par le quotidien danois Tipsbladet, le jeune milieu de Nordsjaelland (Danemark) a évoqué son avenir :

« nous n’allons pas mettre des panneaux de vente »

« Je me concentre sur le présent et je ne pense pas à l’avenir. C’est la performance sur le terrain qui détermine ce qui se passe, je dois donc garder cela à l’esprit. D’une certaine manière, cela me motive à faire encore mieux. Il y a de grandes attentes pour moi et il est important de garder les pieds sur terre ». Mohammed Kudu – Source : Tipsbladet (07/06/2020)

Le directeur sportif de Nordsjaelland Jan Laursen a pour sa part expliqué que Mohammed Kudus suscitait l’intérêt de nombreux grands clubs, mais qu’il ne comptait pas le brader pour autant :

« Ce n’est pas un joueur qui vient frapper à ma porte et dit que maintenant quelque chose doit arriver. Il a grandi avec l’équipe et prospère vraiment. Il fait les gros titres et les grands clubs peuvent voir qu’il a du talent à revendre. Il a été en forme et les clubs s’intéressent beaucoup à lui. Nous devons voir ce qui se passe, mais il ne fait aucun doute que Kudus est définitivement sur de nombreuses listes pour cet été. Une partie de notre ADN est de vendre, mais nous n’allons pas mettre des panneaux de vente. Cela vient tout seul, mais nous ne sommes pas obligés de faire quoi que ce soit « . Jan Laursen – Source : bt.dk. (07/06/2020)