Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, l’Olympique de Marseille a bel et bien fait une offre pour Pol Lirola à la Fiorentina ! L’Espagnol serait tout proche de retrouver le club dans lequel il a fait 6 très bons mois.

Les supporters marseillais attendent impatiemment le retour de Pol Lirola qui a réalisé de très bons mois sous les ordres de Jorge Sampaoli au poste de piston droit. Le défenseur qui est un milieu de formation aurait très envie de retrouver l’OM malgré son retour de prêt à la Fiorentina.

La direction marseillaise a fait le choix de ne pas lever l’option d’achat de Lirola afin de trouver un moyen de faire baisser son prix. Le club italien n’a pas lâché le morceaux mais aurait accepté un arrangement financier selon les informations de Fabrizio Romano.

En effet, le journaliste italien confirme qu’une offre aurait été transmise à la Fiorentina à hauteur de 12 millions d’euros payable en plusieurs fois pour Pol Lirola. L’Espagnol serait tout proche de retrouver l’OM pour le plus grand bonheur du coach et des supporters.

Pol Lirola is one step away from re-joining Olympique Marseille. Official proposal for €12m guaranteed to Fiorentina – payment in many installments. 🔵🇪🇸 #OM

Talks at final stages after personal terms already agreed with Lirola. #TeamOM

Diego Costa is NOT an option for OM. ❌ https://t.co/ikotyVxUBu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2021