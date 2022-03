Mercato : Une venue à l’OM, son père entraîneur du PSG… Luca Zidane répond !

Interrogé par la Cadena Ser, le gardien français Luca Zidane a répondu à des questions sur son avenir et notamment une venue à l’OM.

Natif de Marseille, Luca Zidane est actuellement l’un des gardiens de but du Rayo Vallecano. Actuellement 12e du championnat espagnol, le club de Madrid n’est pas au mieux de sa forme mais poursuit sa course au maintenant en première division.

L’OM ? Pourquoi pas — Luca Zidane

Interrogé sur son avenir par la Cadena Ser, Luca Zidane n’a pas l’air pressé d’aller jouer dans un club un peu plus important pour le moment. Il se concentre sur son équipe actuelle mais il a été questionné sur une probable arrivée à l’OM…

» Un club plus huppé? Il y a encore du temps. Revenir au Real Madrid ? L’OM ? Pourquoi pas. Je suis concentré sur le Rayo pour pouvoir atteindre mon meilleur niveau. Les clubs que tu cites sont très grands et ça serait beau d’y jouer, mais il faut y aller peu à peu. Qui ma mère suivrait si j’allais à l’OM et mon père au PSG? Sûrement moi (rires) ». Luca Zidane – Source : Cadena Ser

Si mon père est heureux d’entraîner le PSG, c’est une bonne chose — Luca Zidane

Ces dernières semaines, le nom de Zinédine Zidane revient avec insistance au Paris Saint-Germain. Un transfert qui ferait forcément grincer des dents certains supporters de l’OM puisque la légende du football français est née à Marseille et est devenu peu à peu un symbole de la ville.

Luca Zidane n’a pas vraiment voulu commencer ces rumeurs et informations sorties par les médias. Il affirme qu’il serait heureux pour son père, quoi qu’il arrive.

A LIRE : OM : « Longoria s’est rendu compte des erreurs faites par Jacques-Henri Eyraud »

« Mon père au PSG? Je ne parle pas de ça avec lui. On parle de la famille, et pas grand chose d’autre, pas beaucoup de foot. Comme une relation père-fils quoi, on parle de choses de la maison. Est-ce que ça me surprendrait de le voir à Paris ? S’il est heureux, moi je serai content. S’il est heureux d’entraîner le PSG, c’est une bonne chose » Luca Zidane – Source : Cadena Ser