OM : « Longoria s’est rendu compte des erreurs faites par Jacques-Henri Eyraud »

Il y a plus d’un an, Franck McCourt s’est rendu à Marseille pour tenter de calmer la révolte des supporters contre Jacques Henri Eyraud. Pablo Longoria a repris en main le sportif et JHE a été exfiltré à Paris pour gérer le reste en toute discrétion. Eric Di Meco a donné son sentiment sur le jeune président espagnol de l’OM…

Sur RMC, Eric Di Meco a souligné l’importance d’avoir un président olympien passionné par le football. Il estime que Longoria a compris la passion marseillaise et en plus c’est un bon recruteur…

Longoria a appréhendé l’endroit où il vit. Il sait que les fans sont super importants — Di Meco

« Longoria a une intelligence situationnelle. C’est un mec qui vient d’un pays de foot. Il était fan de Gijon et faisait les déplacements pour aller suivre son équipe. Il connait la ferveur et ce que représente le football dans une ville comme Marseille. En Espagne, des clubs comme ça, il y en a plein. Il s’est rendu compte des erreurs faites par Jacques-Henri Eyraud avant lui et de suite, il a eu un discours qui a plu aux supporters. Les supporters sont contents de le voir. Il a appréhendé l’endroit où il vit. Il sait que les fans sont super importants. Ensuite, il y a son boulot de recruteur et on sait qu’il sait faire. En général, son recrutement est bon et l’OM est performant ». Eric Di Meco – Source: RMC (02/03/2022)

Dans un environnement économique difficile, il faut trouver toujours des solutions — Longoria

« Ma première conversation avec Gerson et son père était avant l’arrivée de Sampaoli. Ça date de janvier 2021. (…) Le mercato ? Nous sommes évalués à la fin de la saison, les notes viennent à la fin de saison. Le moment de commencer le recrutement commence après le mercato d’hiver. On s’est projeté sur le prochain été avec Gigot. Dans un environnement économique difficile, il faut trouver toujours des solutions. Je suis né comme recruteur dans le football. Je suis très fier de mes collaborateurs et du travail qui est fait. Il y a des consensus avec le coach. Je suis ouvert à la discussion pour écouter les propositions du coach ». Pablo Longoria – source : RMC (01/03/2022)