Mercato : Vendu à Leipzig, Simakan règles ses comptes avec l’ancienne direction de l’OM !

Alors qu’il a passé quatre saisons au centre de formation de l’Olympique de Marseille, Mohamed Simakan n’est jamais parvenu à rejoindre l’équipe première. Interrogé au micro de Canal +, le défenseur strasbourgeois explique la raison de son départ à Air-Bel…

Originaire de Marseille, Mohamed Simakan rejoindra le RB Leipzig l’été prochain pour un montant de 17 millions d’euros. Au micro de Canal +, le défenseur strasbourgeois explique pourquoi il n’est pas resté à l’Olympique de Marseille alors qu’il était au centre de formation. Et le problème vient bien de la direction de l’époque et de son contrat…

Y’a quelques années, j’étais vraiment supporter de l’OM. Maintenant, ça s’est calmé — simakan

« On sait qu’en fin de saison, lorsqu’on est en pré-formation, c’est soit tu passes aspirant, soit on te propose un amateur. Sur ce sujet, on n’est pas tombés d’accord. Après, c’était un choix qui était quand même assez dur à prendre. Je suis enfant de Marseille, je suis né là-bas. Y’a quelques années, j’étais vraiment supporter de l’OM. Maintenant, ça s’est calmé. Franchement, c’est un club qui reste dans mon coeur. Je leur souhaite le meilleur » Mohamed Simakan – Source : Canal + (10/04/21)