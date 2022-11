La Juve sur un joueur marseillais, que des bonus pour Gerson ? Et une pépite portugaise visée… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : c’est déjà bouclé pour Gerson, le coup dur pour Gueye et Dieng avant la Coupe du Monde et les révélations fracassantes de Romain Molina sur le PSG…

La Juventus intéressée par le profil de Tavares

Prêté cet été par Arsenal sans option d’achat, Nuno Tavares traverse une période mitigée depuis quelques matchs. Pourtant, le piston gauche de l’OM aurait tapé dans l’oeil d’un grand club italien…

Peu efficace chez les Gunners la saison dernière, Nuno Tavares a montré un visage complètement différent dès le début de sa saison à Marseille. Aligné dans le couloir gauche par Igor Tudor, il marque trois buts lors des quatre premiers matchs en championnat.

Les supporters marseillais ont été les premiers à se réjouir de ses performances à un poste primordial dans la stratégie Tudor. Seulement il y a deux problèmes. D’abord, le portugais a brillé en début de saison, mais il a également laissé apparaître de mauvais côtés lors de ses derniers matchs. Beaucoup de supporters sont de plus en plus durs avec lui et leur voix commence à se faire entendre.

Ensuite, selon des informations de Gianluca Di Marzio, journaliste pour Skysport, la Juventus serait intéressée par un achat de Nuno Tavares dès le mercato d’hiver. Si Arsenal est vendeur, il faudra convaincre l’OM de casser le prêt en échange de contreparties financières. Si celles-ci sont trop importantes, il faudra que la Vieille Dame patiente jusqu’au mercato estival pour passer à l’offensive.

Quoi qu’il en soit, un départ du piston gauche de l’OM serait un chamboulement dans l’organisation d’Igor Tudor, qui aura donc besoin d’un autre joueur à ce poste.

Juste 4.5M€ de bonus pour l’OM ?

L’Olympique de Marseille va bien se séparer de Gerson. Le milieu de terrain devrait retourner au Flamengo dans les prochains jours. Selon l’Equipe, l’OM pourrait ne percevoir que 4.5M€ de bonus dans cette opération

Le départ de Gerson se précise, le milieu de terrain devrait faire son retour au Flamengo. Gerson aurait déjà prévenu ses coéquipiers, il ne devrait pas être du déplacement à Monaco ce dimanche. Cependant, les deux clubs n’ont pas encore trouvé un accord. En effet, selon L’Équipe Flamengo renoncerait à la dernière traite de 6,5 M€, ainsi qu’à des bonus évalués à 4 millions. Le club brésilien verserait aussi des bonus atteignables afin de garantir une enveloppe totale de 15 M€. « Pablo Longoria et ses homologues brésiliens sont toujours en discussion sur ce dernier point. Par ailleurs, l’OM paiera le salaire de Gerson jusqu’au 31 décembre 2022 ».

« Gerson va quitter l’OM et devrait s’engager à Flamengo très prochainement. Il a dit au revoir à ses coéquipiers. L’OM et Flamengo discutent des derniers détails sur les conditions de sortie du joueur. » Source : RMC (09/11/22)

C’est incompréhensible. On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. — Marcao (père et agent de Gerson)

« C’est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C’est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur (Igor Tudor) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer (avant l’annonce de la liste, le 7 novembre)… (…) On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. On va s’organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n’est plus important pour l’OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n’a eu aucune explication de la part du coach. C’est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd’hui (lundi) pour savoir ce qu’il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme mais il est triste et énervé. Et moi aussi ! »Marcao – Source : l’Equipe

Cabral libre en juin? L’OM sur le coup ?

Lors de cette saison, l’OM a joué la Ligue des Champions mais aussi la Youth League face au même groupe que pour les A. Les jeunes marseillais ont donc affronté le Sporting, Tottenham et Francfort. Les résultats ont été plus catastrophiques dans cette compétition.

En revanche, la direction de l’OM en a profité pour observer quelques jeunes joueurs. Le club aurait apprécié le profil de l’ailier gauche Diogo Cabral. Sa situation contractuelle est avantageuse pour les clubs qui souhaitent le récupérer puisqu’il devrait quitter le club portugais.

L’attaquant de 19 ans n’a pas trouvé d’accord le Sporting et devrait être libre en fin de saison. D’après le média Record Portugal, Francfort et l’OM ont déjà pris contact avec celui qui a marqué un but et délivré deux passes décisives en Youth League cette saison.

Je considère toujours ce mercato d’hiver comme un marché d’opportunité ou de réparation — Longoria

Ce mardi, Foot Mercato a posé des questions à Pablo Longoria sur cette période hivernale. Le président de l’Olympique de Marseille a détaillé le plan qu’il comptait mettre en place pour cette fenêtre de transfert.

« C’est un mercato très particulier. Comme c’est particulier d’avoir une Coupe du Monde en novembre. La Coupe du Monde est un évènement majeur. Chaque fois qu’il y a un évènement majeur dans le football, il y a des mouvements de joueurs qui ont performé dans ce même évènement. Pour moi, c’est particulier. C’est entre un mercato de réparation et un mercato de grands joueurs, que les grands clubs vont se voir obligés d’acheter après cet évènement majeur. Ces mouvements de grands clubs vont provoquer un mercato en cascade pour les autres clubs. Cela va être lié en partie aux performances des joueurs de mi-niveau qui ont pris un grand niveau lors de la Coupe du Monde. Je crois qu’il va y avoir des mouvements pour ce type de joueurs. Après, il y aura un mercato en cascade. Je considère toujours ce mercato d’hiver comme un marché d’opportunité ou de réparation. Bien analyser à mi-novembre quels sont les postes que tu dois renforcer, qu’est-ce que le marché peut t’offrir, qui sont les joueurs qui sont les plus performants et les moins performants à l’intérieur de ton effectif ? Même s’il y avait eu qualification en Ligue des Champions, je ne crois pas qu’on aurait dû changer les effectifs. Je ne crois pas au changement d’effectif à mi-saison. Tu peux améliorer, réparer. C’est un marché de réparation. Tu peux trouver quelques bonnes opportunités, mais pas changer l’âme dans une équipe. Cela se construit pendant la présaison. Pour nous, ça va se construire aussi pendant la préparation qu’on va faire en novembre-décembre. Sinon, tu vas à l’encontre du football. Est-ce qu’on aurait eu plus de possibilités économiques ? Oui, bien sûr. Mais c’est aussi vrai qu’on veut arriver à l’équilibre, ou le plus proche possible, en fonction du fait qu’on considère qu’on a un bon effectif, qu’on a pris la décision stratégique de garder nos meilleurs joueurs parce qu’on voulait plutôt apporter de l’argent via les résultats sportifs que par la vente de joueurs. » Pablo Longoria – Source : Foot Mercato (08/11/22)