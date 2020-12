OM : Le mauvais chiffres de Florian Thauvin en Ligue des Champions

Florian Thauvin n’a toujours pas prolongé son contrat à l’Olympique de Marseille, l’ailier droit a plusieurs prétendants, notamment en Italie et en Espagne. Mais alors que le joueur de l’OM était de loin le meilleur joueur de l’effectif depuis plusieurs années, le champion du monde 2018 n’a pas permis à son équipe de s’illustrer en Ligue des Champions…

Seules deux équipes n’ont pas marqué dans le jeu en Ligue des Champions cette saison. Comme par hasard ce sont deux équipes françaises : le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille. En effet, les hommes d’André Villas-Boas ont seulement mis 2 buts. Les deux ont été inscrits sur penalty face à l’Olympiakos par Dimitri Payet. Des difficultés a faire le bon geste à l’image d’un Florian Thauvin, sur qui reposait en partie l’animation offensive…

La Ligue des Champions de Florian Thauvin :

🎯 2 tirs cadrés

🚀 4 centres réussis sur 23 tentés

⚽ 47 ballons touchés / 16 ballons perdus par match

⛔ 10 ballons dans les surfaces adverses Les stats ne veulent pas tout dire, mais c’est à l’image de sa campagne. Il était attendu. pic.twitter.com/j7fneFnctr — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) December 10, 2020

La Ligue des Champions, une marche beaucoup trop haute pour Thauvin ?

98 – Florian Thauvin en Ligue des Champions 2020/21 : 98 ballons perdus – 30 de plus que tout autre joueur de champ de Marseille 36.7% de dribbles réussis (11/30) – 3e plus faible ratio chez les joueurs de l’OM (min. 4 matches) 5 tirs – 2 cadrés, 0 but. Limites. pic.twitter.com/qEFo0bEkcr — OptaJean (@OptaJean) December 10, 2020

En effet, Florian Thauvin revient d’une blessure qui l’a tenue hors des terrains durant toute la saison dernière. Cependant, l’ailier marseillais, défendu récemment par Jérôme Rothen, affiche des statistiques très satisfaisantes en championnat avec 4 buts et 5 passes décisives en 11 rencontres. Mais en Ligue des Champions le joueur marseillais a peut-être montré ses limites. Le Français a perdu 98 ballons, soit 30 de plus que n’importe quel joueur de champ de l’OM. Connu pour sa qualité de percussion et de dribble, « Flo Tov » n’a pourtant réussi que 11 dribbles sur 30 tentés soit un pourcentage de 36,7% de dribbles réussis. C’est le 3e plus faible ratio de son équipe chez les joueurs ayant disputé au minimum 4 matchs. Enfin, Florian Thauvin n’ayant pas inscrit le moindre de but dans la compétition, a tenté 5 frappes pour seulement 2 cadrés. Même si ce dernier dépend d’un collectif qui n’était clairement pas au rendez-vous, son rendement individuel reste insuffisant…