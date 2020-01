Mercato : Visé par l’OM, l’agent de Kadewere fait le point…

L’OM serait intéressé par le profil de l’attaquant du Havre, Tino Kadewere. Lyon serait aussi sur le coup ainsi que plusieurs clubs étrangers. Cependant, son agent dément des contact avec la Premier League.

L’agent de l’attaquant de 24 ans, Jihed Taniche a confirmé qu’il travaillé avec le HAC pour un possible transfert cet hiver. Un prêt de 6 mois au Havre ensuite serait la solution privilégiée. A suivre…

Je suis l’unique représentant du joueur et le seul à être habilité à parler en son nom — L’agent de Kadewere

« J’ai pu voir que le nom de Kadewere était associé à des agents anglais et autres dans la presse anglaise, c’est absolument faux ! C’est toujours la même histoire : de nombreux intermédiaires prétendent maitriser le dossier. Je suis l’unique représentant du joueur et le seul à être habilité à parler en son nom. Aucun autre mandat n’a été délivré de mon côté, ni de la part du Havre… On discute avec de très bons clubs français ». Jihed Taniche – source : beIN Sports