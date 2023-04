Mercato : Zidane a choisi son prochain club ?

Depuis son départ du Real de Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane n’a pas retrouvé de club. Il espère retrouver cet été et la Juventus est devenu sa priorité.

Une institution qu’il connait bien

La grande question dans le football européen actuellement est de savoir où Zidane va de nouveau entraîner. Libre depuis mai 2021, depuis son départ du Real de Madrid, l’ancien capitaine des Bleus a pu profiter de sa famille mais espère retrouver un club à entraîner lors la prochaine intersaison. Très peu de clubs sont susceptibles de l’attirer mais la Juventus de Turin est devenue sa priorité. Institution qu’il connait bien, puisqu’il y a joué entre 1996 et 2001.

En mai 2018, il avait quitté le Real une première fois avec trois Ligue des Champions au compteur, avant d’y retourner de 2019 à 2021. Début 2019, il avait eu des contacts avec les dirigeants de la Juventus. Pavel Nedved et Fabio Paratici, respectivement vice-président et directeur sportif, voulaient l’attirer pour remplacer Allegri, soutenu par Andrea Agnelli mais fortement critiqué. Il semblait séduit par le projet, des rumeurs l’annonçaient à Turin début mars et les discussions semblaient très avancées. Finalement, Florentino Perez demande au Marseillais de revenir à Madrid, après une saison compliquée, pour reconstruire son équipe. Très attaché à la maison blanche, Zizou y retourne et abandonne le projet turinois.

Projet italien inachevé

Aujourd’hui, un retour à Madrid pour remplacer Carlo Ancelotti n’est pas d’actualité, notamment du fait d’une relation compliquée avec le président Madrilène. Le projet italien reste inachevé, mais le club turinois n’est pas sûr de jouer une Coupe d’Europe la saison prochaine, à cause des plus-values estimée surévaluées et pourrait donc perdre 15 points au classement. Cependant, d’après RMC Sport, le destin européen de La Vieille Dame ne serait pas un critère pour Zidane.

L’ancien international français souhaite s’engager pour un projet à long terme. Mais Allegri, sous contrat jusqu’en 2025, pourrait l’empêcher de venir puisqu’un licenciement couterait au club plus de 20 millions d’euros. Son nom est aussi entendu à Doha, puisque l’émir du Qatar rêve de le voir signer au PSG. Toujours d’après RMC Sport, la légende des Bleus ne semble pas en accord avec la gouvernance en place dans la capitale. Le pouvoir important des joueurs pourrait refroidir Zidane de tenter l’aventure.

