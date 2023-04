OM : Lacazette annonce la couleur !

Alexandre Lacazette n’a pas oublié le match aller perdu au Vélodrome (1-0) et souhaite bien prendre sa revanche ce week-end. Il a mis en garde les Marseillais lors d’une séance de dédicace.

On est sur une belle série

Au match aller, le 6 novembre, l’OM s’est relancé face à l’OL après cinq rencontres sans victoire. Grâce à un but de Samuel Gigot sur un corner de Jordan Veretout, les Marseillais ont remporté ce match. Les lyonnais ne l’ont pas oublié et Alexandre Lacazette, revenu à Lyon cet été, n’a pas digéré cette défaite.

Lors d’une séance de dédicace cette semaine, le lyonnais a annoncé la couleur pour cet Olympico. Ce match est très important pour les deux clubs. Lyon, septième, veut se qualifier en Coupe d’Europe et Marseille veut conserver sa deuxième place, alors que Lens n’est qu’à un point. Lacazette a donc mis en garde les Marseillais : il compte bien quitter le stade avec les trois points. « Ce sera un match intéressant. Il fait partie des rendez-vous que l’on attend. On a une envie de revanche par rapport au match aller. On veut bien jouer et gagner parce qu’on est sur une belle série et devant nos supporteurs, on souhaite bien faire » a-t-il assuré.

L’OM est prévenu

Depuis son retour, l’ancien joueur d’Arsenal a inscrit 19 buts, dont 5 penalties, en 28 apparitions. Les joueurs de Laurent Blanc sont sur une bonne série avec sept matches sans défaite et trois victoires consécutives (Paris, Rennes et Toulouse). L’OM est sur une série de six rencontres sans défaites et ont renoué avec la victoire au Vélodrome face à Troyes le week-end dernier, de quoi leur redonner confiance avant le match face à Lyon.

