Mercato : Un club prêt à offrir une somme folle à Zidane !

Eloigné du football depuis plusieurs années maintenant, Zinédine Zidane a été lié au PSG ces derniers mois. Une proposition incroyable viendrait de tomber sur sa table.

Natif de Marseille, Zinédine Zidane s’est fait un nom en tant que footballeur mais aussi en tant qu’entraîneur. Sur le banc du Real Madrid, le numéro 10 de légende a fait des merveilles mais n’a pas continué ces dernières années. Plusieurs clubs auraient manifesté leur intérêt dont le PSG avant que Christophe Galtier ne signe.

Pour le convaincre de reprendre du service, Al Nassr souhaiterait lui offrir un pont d’or. D’après Marca, Zinédine Zidane pourrait recevoir une offre de 60M€ par an afin qu’il prenne le banc du club saoudien. S’il y signe, il remplacerait Rudi Garcia, récemment licencié par la direction. Il pourrait y retrouver Cristiano Ronaldo qui y évolue depuis l’hiver 2023.

Al-Nassr serait prêt à offrir un salaire de 60M€/an pour que ZINEDINE ZIDANE devienne leur nouvel entraîneur ! 😳💰 (@marca) pic.twitter.com/GD6Unvl8Rf — Footballogue (@Footballogue) April 17, 2023

Nasri affirme que Zidane viendrait à l’OM avec un projet sportif

Il y a quelques mois, le nom de Zinédine Zidane était également cité en Angleterre. Samir Nasri confirmait qu’il n’y signerait pas mais qu’avec un OM sérieux financièrement, il pourrait se laisser tenter : « Quand on parle de Madrid, Turin, ce sont des clubs qui ont compté pour lui, l’Angleterre ce n’est pas quelque chose pour lui, ce n’est pas qu’une question de langue. Il trouve que son énergie ne va pas avec ce qu’il se passe en Angleterre. Avec un vrai projet, des ambitions, demain s’il y a un repreneur avec un vrai budget, il ira à l’OM. Il n’aura pas de pression, c’est son club de cœur. Le PSG, il y a eu des bruits, il n’y est pas allé parce qu’il est vraiment Marseillais »

Zidane vise les Bleus

Zinedine Zidane souhaiterait prendre la succession de Deschamps en Equipe de France mais il a dû revoir ses plans après la prolongation de Deschamps jusqu’en 2026. En juin dernier pour L’Equipe, il affirmait avoir envie d’être sur le banc de l’EdF : « Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées ! Mais vraiment ! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête. Après Deschamps ? Je ne sais pas. Si ça doit se faire, ça se fera, à ce moment-là ou pas. »