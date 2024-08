Merlin exigeant avec lui-même après Brest-OM : « J’étais un peu déçu ! »

L’Olympique de Marseille a débuté en fanfare la saison 2024/25 en s’imposant cinq buts à un à Brest. L’une des particularités de ce nouvel OM, c’est le positionnement de Quentin Merlin…

L’ancien nantais est revenu sur sa nouvelle position hier en zone mixte après le match : « J’avais un rôle différent, j’étais milieu de terrain et je défendais milieu de terrain, je n’étais pas comme auparavant où je défendais latéral gauche et je passais au milieu de terrain. C’est un rôle différent mais j’aime apprendre de nouvelles choses. Ça me confronte à autre chose mais j’étais un peu déçu parce que j’ai perdu des ballons assez bêtes. Ce sera à travailler pour la suite, le plus important c’est que la victoire est là et que le groupe est bien. Même si on a une mauvaise nouvelle, c’est la blessure de Faris ! »

Une attitude à saluer après une victoire éclatante de la part d’un joueur qui pourrait bien monter en puissance cette saison…

💬 « J’avais un rôle différent » La réaction de Quentin Merlin, défenseur de l’OM, après la victoire des Marseillais face à Brest pic.twitter.com/JfINAGVzWk — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) August 17, 2024

