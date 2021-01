Message clair concernant Villas-Boas, Milik qualifié face à Monaco ? Et deux montants différents pour l’offre refusée pour Sanson… Les 3 infos OM de ce jeudi

Tous les soirs à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM a retenir du jour. Au menu ce jeudi: La direction fait passer un message clair concernant Villas-Boas, l’offre refusée d’Aston Villa pour Sanson, Milik est à Marseille sera-t-il qualifié face à Monaco…

OM : La direction fait passer un message clair concernant Villas-Boas !

Après la défaite face à Lens, André Villas-Boas a une nouvelle fois mis son départ de l’OM dans la balance : « Le moment où la direction pensera que c’est moi (le problème), je ne mettrai pas d’obstacle. Je suis totalement à la disposition de la direction, ajoute-t-il. J’ai mis ma place à leur disposition la semaine dernière. Ce n’est pas un problème. » Cependant, la direction de l’OM n’entend pas se séparer de son coach.

Si le coach met la pression, aucun changement ne devrait intervenir. Contactée par RMC Sport, « la direction de l’OM est catégorique, affirmant cette nuit qu’il n’y a « aucun débat » et qu’André Villas-Boas reste l’entraîneur de l’OM. Il poursuit donc sa mission. Et sera à Monaco samedi pour le match de la 21e journée de Ligue 1. » Le coach portugais semble dépité face au comportement de ses joueurs, les mêmes qui l’avaient convaincu de rester l’été dernier…

Mercato OM : L’offre refusée d’Aston Villa pour Sanson… deux chiffres différents sont avancés !

Pisté par Aston Villa, le transfert de Morgan Sanson cet hiver semble se compliquer. Alors qu’une somme de 25 millions d’euros était d’abord évoquée, les montants ont ensuite chuté à 16/18M€ selon la presse anglaise. En conférence de presse, AVB a même utilisé le terme « pathétique » pour qualifiée l’offre des pensionnaires de Premier League. Une offre peut être en adéquation avec la prestation médiocre du milieu de terrain ce mercredi face à Lens…

Selon La Provence, Aston Villa aurait fait une offre de 13 millions à l’OM, plus des bonus. Un montant insuffisant pour l’OM, qui avait misé 12M€ bonus compris en 2017 et qui devra reverser un pourcentage de cette vente au MHSC… De son côté le journaliste de France Football, Nabil Djellit explique que les 18M€ évoqués dans la presse anglaise sont le montant demandé par l’OM. Selon lui Aston Villa aurait fait une offre encore plus faire, il parle de 7 + 2 M€ !

Info : Aston Villa a offert 7 M€ + 2 de bonus à l’OM pour Sanson… Les Phocéens en attendent 18 M€ minimum… » Nabil Djellit – source : Twitter

Mercato OM : Milik est à Marseille, sera-t-il qualifié face à Monaco ?

Arkadiusz Milik est arrivé à Marseille, l’attaquant polonais est parti de Naples à 11h15 en vol privé et a atterri aux alentours de 13h à l’aéroport Marseille Provence de Marignane. Milik passe la visite médicale et va parapher son contrat avec l’OM. Officialisation attendue ce soir…

Pour qu’il puisse jouer dès ce weekend, l’OM devra faire suivre le contrat en bonne et due forme à la LFP avant ce soir 23h59…