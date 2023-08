Metz-OM: « On n’a pas retenu la leçon », le coup de gueule d’Aubameyang

Trois jours après l’élimination en phase préliminaire de Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille concède le match nul (2-2) à Metz malgré une supériorité numérique pendant 30 minutes. À la fin de la rencontre, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas caché sa frustration, estimant que son équipe n’avait pas retenu la leçon du Panathinaïkos.

Pourtant dominateur, l’OM a été accroché par Metz (2-2). Les Olympiens ont été renversé en cinq minutes (65e, 71e) par de valeureux messins, réduits à dix (59e) après le tacle grossier d’Abadacar Lô sur Iliman Ndiaye. L’attaquant olympien, Pierre-Emerick Aubameyang a exprimé son mécontentement en zone mixte après la rencontre, estimant que son équipe n’avait pas retenu les enseignements de l’élimination contre le Panathinaïkos.

A LIRE AUSSI: Metz-OM: « Physiquement, c’était un match difficile pour l’équipe » lâche un Vitinha usé

Aubameyang : » On doit tuer le match bien avant le 2-2, on doit mettre au moins quatre ou cinq buts. J’ai l’impression qu’on n’a pas retenu la leçon, mais je pense que ça se travaille à l’entraînement (..) je pense qu’on peut gagner plus en maturités. Il ne faut surtout pas… pic.twitter.com/WA1BsiBiOs — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) August 18, 2023

« On doit en mettre 4 ou 5 »

« On a manqué de réalisme. Quand on a le match entre les mains, on doit le tuer, ce soir on n’a pas fait le boulot devant. On a eu les occasions, mais on s’est mis en danger tout seul, on revient à 2-2, mais on doit tuer le match bien avant. On doit en mettre 4 ou 5, a déploré l’international gabonais. On n’a pas retenu la leçon, ça se travaille, on peut gagner en maturité et gérer mieux ces phases-là. On peut s’améliorer là-dessus, ça passe par le travail à l’entraînement. Je pense qu’il ne faut pas douter, ce soir, on doit gagner, le dernier, on devait se qualifier, il faut continuer le boulot. Il y a de bonnes choses« , a conclu le buteur de 34 ans.