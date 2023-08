L’Olympique de Marseille concède le nul à Saint-Symphorien face au FC Metz (2-2). En supériorité numérique suite à l’exclusion d’Abadacar Lô pour un tacle dangereux sur Iliman Ndiaye (59e), les Phocéens ont accroché 1 point grâce à l’égalisation de l’attaquant portugais Vitinha, entré dans le dernier quart-d’heure.



Trois jours après l'élimination en Ligue des Champions, l'OM a été accroché à Metz (2-2). Malgré une domination dans le jeu, les Olympiens ont été renversé en cinq minutes (65e, 71e) par de valeurs messins, réduits à dix (59e) après le tacle grossier d'Abadacar Lô sur Iliman Ndiaye. Le club phocéen a arraché le match nul par l'intermédiaire de Vitinha, entré à la 75e, sur une belle frappe à ras de terre au premier poteau (82e).

⏱ 82’⎪#FCMOM 2️⃣-2️⃣ 𝗩𝗜𝗧𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟’𝗘𝗚𝗔𝗟𝗔𝗦𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 !🤩 Fraichement entré en jeu notre n°9️⃣ dépose le ballon au fond des filets d’un coup du pied puissant ! 🔥 𝑶𝑵 𝑪𝑶𝑵𝑻𝑰𝑵𝑼𝑬 ! 🔵⚪️ pic.twitter.com/LE4bXx5zAF — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 18, 2023

« Ça a été très dur physiquement pour l’équipe »

Interrogé au micro de Prime Video à l’issue de la rencontre, l’attaquant marseillais est revenu sur un match compliqué pour ses coéquipiers sur le plan physique : « C’était un match difficile, en plus du match de Ligue des champions qui était trop long (3e tour préliminaire de LdC retour face au Panathinaïkos, ndlr). Physiquement, c’était difficile pour l’équipe, On va continuer à travailler. L’équipe va continuer à travailler, et moi aussi, et ce sera mieux à l’avenir.»