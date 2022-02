Metz – OM : Pierre Ménès a un avis bien tranché sur le match !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 1-2 face au FC Metz hier soir. Une victoire obtenue en fin de rencontre grâce à un but d’Arkadiusz Milik. De son côté, Pierre Ménès « n’a pas aimé le match » de l’OM.

C’est une victoire précieuse. L’Olympique de Marseille l’a emporté face au FC Metz hier soir (1-2). Quelques jours après son élimination face à Nice en Coupe de France, les Phocéens reprennent confiance et enchaînent un second succès consécutif en championnat.

Pourtant, le succès s’est dessiné difficilement. En effet, c’est grâce à une bicyclette d’Arkadiusz Milik que l’OM s’est imposé en toute fin de rencontre. Avec cette victoire, l’OM conforte sa deuxième place au classement et compte désormais 4 points d’avance sur Nice.

J’ai l’impression que les Olympiens ne savent plus où ils jouent dans cette espèce de bordel désorganisé – Pierre Ménès

En fin de rencontre, Pierre Ménès a donné son avis sur la rencontre sur son blog Pierrot le foot. L’ancien consultant du Canal Football Club a critiqué l’organisation olympienne.

« Enfin en soirée, je vais m’attirer les foudres de mes amis marseillais mais je n’ai pas aimé le match de l’OM. Tu marques un but chanceux sur un coup de pied arrêté, avec Bakambu qui reprend une tête freinée de Saliba et derrière, tu arrêtes un peu de jouer et tu laisses les Messins s’enhardir. Des Lorrains qui n’ont pas fait un si mauvais match, d’ailleurs. Ce n’est pas la première fois que je vois ça cette saison, j’ai l’impression que les Olympiens ne savent plus où ils jouent dans cette espèce de bordel organisé – ou désorganisé. Alors évidemment, le talent des joueurs leur permet de faire la différence, avec cette tête de Kolasinac qui atterrit sur la poitrine de Milik qui enchaîne avec un beau retourné de buteur. Mais j’attends autre chose d’une équipe classée 2e de Ligue 1. Parce que sur l’ensemble du match, c’était vraiment très moyen. » Pierre Ménès – Source : Pierrot le foot (13/02/2022)