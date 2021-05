Metz – OM : Un retour et 6 forfaits (dont un grand absent) côté messin !

L’OM se déplace à Metz à l’occasion de la dernière journée de Ligue 1. Les olympiens doivent assurer leur 5e place même si pour cela Lens devra battre Monaco en même temps qu’une défaite olympienne. Pour ce match, Metz devra se passer des services de son buteur…

Alors que Jorge Sampaoli (qui sera suspendu pour ce match) doit de passer des services de Florian Thauvin et Alvaro (suspendus) et a décidé de laisser de côté Germain, Michaël Cuisance et Saîf-Eddine Khaoui, Metz va devoir aussi composer avec plusieurs absents.

Ibrahima Niane forfait face à l’OM !

En effet, Frédéric Antonetti a confirmé ce vendredi en conférence de presse l’absence de son attaquant Ibrahima Niane: « On a perdu Ibrahima Niane car il a pris un ballon dans l’œil et a un gros hématome. Donc c’est dangereux pour qu’il puisse jouer dimanche ».

L’attaquant auteur d’un début de saison tonitruant s’est gravement blessé et n’a fait son retour qu’en avril dernier. Il venait d’enchaîner trois titularisations mais sera forfait pour la réception de l’OM. De plus, Antonetti devra faire sans Victorien Angban, Aaron Leya Iseka, Vincent Pajot, Opa Nguette et Warren Tchimbembé. Par contre le technicien corse pourra compter sur le retour de son capitaine John Boye…