Metz : Un retour, un blessés et deux incertitudes face à l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM reçoit le FC Metz ce vendredi soir en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Si l’OM devra encore se passer des services de Rongier, Kondogbia, Nadir, Veretout et surement Murillo, l’infirmerie est moins remplie côté lorrain.

En conférence de presse, le coach Laszlo Bölöni s’st réjouit du retour de suspension de Christophe Hérelle. Par contre, deux nouveaux joueurs pourraient rejoindre l’infirmerie : « Jean N’Guessan et Fali Candé ont quitté l’entrainement. Le docteur est en train de les examiner, on verra s’ils sont bons pour l’entraînement de demain ». Enfin, Ablie Jallow est blessé et donc forfait. Voici le onze que pourrait aligner le coach roumain.

A lire : Mercato : Le beau geste de l’OM pour ce jeune talent !

Le onze probable du FC Metz face à l’OM

Oukidja

Colin, Traore, Cande, Udol

N’Doram, Jean Jacques, Camara

Van Den Kerkhof, Mikautadze, Lamkel Ze