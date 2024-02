Mercato : Le beau geste de l’OM pour ce jeune talent !

L’Olympique de Marseille, actuellement 8e de Ligue 1, vit des heures difficiles. Toutefois, d’après les informations de La Provence, le club aurait fait une prolongation de contrat pour son jeune talent !

Actuel 8e de Ligue 1, l’OM ne remplit pas pour l’heure les objectifs fixés en début de saison. Le club phocéen reste sur quatre matchs sans victoire en championnat avant la réception de Metz ce vendredi soir pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Selon La Provence, la direction olympienne aurait proposé à Bilal Nadir de prolonger !

Le quotidien affirme que l’OM aurait effectué une offre de prolongation de contrat pour Bilal Nadir, malgré sa blessure au genou lors du 16e de finale de Coupe de France face au Stade Rennais (1-1, défaite 9-8 t.a.b.) À noter que le contrat de l’international espoir marocain expire en juin, et que les discussions dans l’optique d’une prolongation seraient bien avancées.

Gattuso: « Bilal (Nadir) est un garçon qui a beaucoup de talent et il a eu quelques opportunités.. François (Mughe), est extrêmement rapide mais il a été arrêté pendant presque un mois et on ne l’a jamais eu à disposition. Soglo a été utilisé davantage à la place de Renan et tous…

