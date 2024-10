MHSC – OM (0-5) De Zerbi : « On va se battre pour avoir la victoire face au PSG ». 

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Montpellier sur un score très large de (5-0) à l’occasion du choc de la 8e journée de Ligue 1. La réaction de l’entraineur de l’OM Roberto De Zerbi au micro de DAZN au terme de la rencontre :

« D’abord je suis triste de ne pas avoir nos supporters ce soir, ça m’embête beaucoup. On a fait un bon match avec une bonne mentalité. On a changé des choses. Aujourd’hui on a joué avec une défense avec deux centraux et pas trois et je suis très content de ce match. Je voulais d’abord avoir les trois points avant le classique face au PSG et remonter au classement. On avait perdu des points sur les matchs précédents et on voit qu’en France tous les matchs sont compliqués de la première à la dernière minute. Le PSG c’est clair que c’est l’équipe la plus forte du championnat sur le papier mais on va travailler pour avoir trois points. On va se battre pour avoir la victoire. Les ingrédients pour battre Paris ? Le courage, l’orgueil, la fierté, le jeu, et courir, » a ainsi déclaré le coach olympien Roberto De Zerbi.

Le debrief à chaud sur notre chaine Youtube

A lire aussi : Montpellier – OM (0-5) : Un FESTIVAL avant le PSG !