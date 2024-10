L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Montpellier sur un score très large de (5-0) à l’occasion du choc de la 8e journée de Ligue 1. La réaction de l’attaquant marseillais Mason Greenwood au micro de DAZN au terme de la rencontre :

« Je suis très content avec ce but et c’est une superbe performance d’équipe aujourd’hui. Même si on a eu beaucoup de joueurs en sélection on a réussi à bien se préparer et c’est très bien. Il faut maintenant que l’on se concentre sur le match face à Paris. J’espère que ce sera un super match face au PSG et que l’on réussira à faire aussi bien que ce soir, » a ainsi déclaré l’attaquant de l’OM Mason Greenwood qui a inscrit ce soir son sixième but de la saison.