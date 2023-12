MHSC – OM : À quelle heure et sur quelle chaîne TV ?

L’Olympique de Marseille se déplace à Montpellier ce mercredi en match comptant pour la 17e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaîne voir ce match ? Toutes les informations sur cette rencontre du championnat de France sont à retrouver dans cet article.

L’OM doit bien terminer l’année 2023 et confirmer son retour en forme et sa remontée au classement, Gennaro Gattuso a évoqué ce match face à Montpellier en conférence de presse mardi. « Montpellier est une équipe très forte sur les transitions, elle fait peur en contre-attaques. Elle a joué en 4-4-2, 5-3-2, ou encore 3-4-3. Contre Metz, ils ont joué en 5-3-2, on va voir demain (mercredi) et préparer ça. Cela va être difficile sur le plan mental. À nous de transpirer tout en étant lucides. À nous de rester très solides, très costauds, de rester éveillés. J’ai dit aux joueurs de faire attention, de ne pas penser aux vacances, à papa, à maman, à papy, à mamie. Si on fait cela, on risque une lourde défaite. Cela m’est arrivé pendant ma carrière de joueur. Les premières années de carrière, à partir du 15 décembre, c’était désastreux pour moi, j’avais une épouse, très jeune, qui me questionnait en permanence sur les cadeaux, sur l’organisation de Noël, nos plans… Elle me stressait avec ça, je perdais beaucoup d’énergie avant Noël. Je lui ai dit : »Tu vas prendre tout ça en charge. » On ne peut pas penser, demain (mercredi), à la période de Noël, sinon, on va encaisser beaucoup de buts. »

À noter que l’entraîneur marseillais sera privé de Joaquin Correa mais aussi Valentin Rongier tous les deux blessés. Renan Lodi est lui suspendu et a été autorisé à partir en vacances au Brésil.

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre MHSC – OM ?

L’OM affronte Montpellier ce mercredi soir. Le match débutera à 21h00 et sera diffusé en direct sur Prime Video.

Comment voir MHSC – OM en streaming ?

Il vous faudra bénéficier d’un abonnement Pass Ligue 1 sur Amazon. Pour suivre en streaming la rencontre sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur le site ou l’application Prime Vidéo.

Comment parier ce sur match ?

