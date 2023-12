OM: Gattuso définit les axes de progression de ses attaquants

L’Olympique de Marseille recevra Rennes ce dimanche en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso a révélé les axes de progression de ses attaquants.

À la veille de la réception du Stade Rennais en clôture de la 14e journée de Ligue 1, Gennaro Gattuso a révélé les axes de progression de ses attaquants. L’entraîneur de l’OM estime notamment qu’il y a encore du déchet dans le jeu d’Ndiaye et de Sarr, mais qu’il ne faut pas pour autant se résilier.

A LIRE AUSSI: OM: Aubameyang revient sur sa célébration et fait son autocritique avant Rennes

« Il y a du déchet dans le jeu d’Ndiaye et de Sarr, mais ils peuvent progresser et trouver des repères techniques »

Gattuso: « J’aimerais que tout se passe bien pour mes attaquants mais ici les qualités son spécifiques. Par exemple la passe d’Amine sur le ciseau d’Aubameyang, il la fait en deux touches d’habitude. Là, il a réussi à la faire en première intention. » #TeamOM #OMSRFC — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 2, 2023

« J’aimerais que tout se passe bien pour mes attaquants mais ici les qualités son spécifiques. Par exemple la passe d’Amine sur le ciseau d’Aubameyang, il la fait en deux touches d’habitude. Là, il a réussi à la faire en première intention », a affirmé Gattuso.

Gattuso: « Il y a toujours de la marge de progrès techniquement sur ce que l’on peut faire. Il y a parfois du déchet dans le jeu d’Iliman (Ndiaye) et d’Ismaïla (Sarr) mais ils peuvent trouver plus de repères techniquement avec un peu de temps. » #TeamOM #OMSRFC — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 2, 2023

« Il y a toujours de la marge de progrès techniquement sur ce que l’on peut faire. Il y a parfois du déchet dans le jeu d’Iliman (Ndiaye) et d’Ismaïla (Sarr) mais ils peuvent trouver plus de repères techniquement avec un peu de temps. Je pense que la solution c’est de parler (à Sarr) et s’entraîner dur. En première mi-temps jeudi il a eu du mal à s’exprimer puis c’est allé mieux ensuite. Comme Ndiaye, ce sont des jeunes joueurs et il faut communiquer avec eux pour qu’ils gardent en tête que rater quelques actions en début de match, cela peut arriver et qu’il faut aller de l’avant », a-t-il ajouté.