MHSC – OM : Dall’Oglio annonce la couleur avant la réception des hommes de Sampaoli !

L’Olympique de Marseille affronte le MHSC pour le premier match de la saison de Ligue 1 ! Le nouveau coach montpelliérain a envoyé un message clair à ses joueurs avant cette rencontre !

Après une préparation sans défaite, l’Olympique de Marseille démarre sa saison à l’extérieur face à Montpellier ce dimanche soir. Un déplacement difficile face à une équipe héraultaise qui vient de changer de coach.

Il faudra être à notre meilleur niveau — Dall’Oglio

En effet, l’ancien entraîneur du Stade Brestois, Olivier Dall’Oglio, est sur le banc du MHSC cette saison. En conférence de presse, l’ancien latéral droit passé notamment par le Stade Rennais, a été cash envers ses joueurs : il veut les voir à leur meilleur niveau face à l’Olympique de Marseille !

A LIRE AUSSI : OM : La déclaration choc de Sampaoli à l’encontre de son groupe !

« On sait qu’on va affronter une équipe de Marseille qui est bien rodée, qui a fait de bons matchs amicaux. De notre côté, nous aussi on a bien bossé. L’OM a des ambitions, nous aussi, ça sera certainement un bon match. Rentrer dans le championnat par ce match, c’est une bonne chose même si les matchs, on devra tous les jouer. C’est une affiche pour nous, on se considère prêts à affronter cette équipe. Il y a de suite Marseille à domicile. Les jeunes qui vont rentrer n’auront pas le temps de réfléchir. Il faudra être à notre meilleur niveau. La secousse va être la même que face à Leipzig en amical, peut-être plus forte. Ce que je ne veux pas, c’est qu’on perde le moral. Je vais être attentif sur les attitudes, le courage, ce que nous demandent les supporters, montrer de la fierté par rapport à ce maillot qui mérite qu’on se fasse mal. » Olivier Dall’Oglio – Source : Conférence de presse (06/08/21)

Dall’Oglio a un un jeu moins direct que Der Zakarian, avec plus de football — SAMPAOLI

En conférence de presse en fin de semaine, Jorge Sampaoli a également été questionné sur cette première rencontre face à Montpellier. Le coach argentin a notamment souligné le beau jeu produit par Olivier Dall’Oglio.

«Montpellier a changé d’entraîneur en prenant une personne qui pense le football de manière différente que celui d’avant. C’est un jeu moins direct, avec plus de football. De par les caractéristiques des joueurs, ça reste une équipe agressive. À domicile, ils sont très compétitifs. Duje et Pau ont le covid, Alvaro est suspendu mais tout le monde est là sinon. Milik est en reprise encore. Le groupe est intermédiaire, car le mercato n’est pas terminé.» Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (06/08/2021)