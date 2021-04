MHSC – OM : Der Zakarian prévient les marseillais !

Montpellier face s’est imposé face à Châteaubriant (0-1) lors des quarts de finale de la Coupe de France. A l’issue de la rencontre, le coach du MHSC Michel Der Zakarian a évoqué le match de samedi face à l’OM.

L’entraineur de Montpellier Michel Der Zakarian a lancé le match entre face à l’OM samedi soir. Le marseillais d’origine a clairement l’intention de faire chuter l’équipe de Jorge Sampaoli pour revenir dans la course à la Ligue Europa.

A lire aussi : Mercato OM : Discussions avancées avec Longoria pour l’arrivée de ce jeune talent au milieu ?

« J’avais dit qu’il nous fallait faire une bonne semaine pour avoir une fin de saison palpitante. On ne s’est pas imposé à Angers dimanche. On s’est qualifié aujourd’hui. J’espère qu’on va revenir sur les basques de Marseille, en les faisant chuter samedi soir. Il resterait six matchs après. » Michel Der Zakarian – Source : Conférence de presse