MHSC – OM : le récit effroyable d’une soirée de violence et de chaos au stade de la Mosson

Dimanche soir, Montpellier a connu une défaite retentissante face à l’Olympique de Marseille, qui s’est soldée par un score accablant de 0-5. Cette rencontre a également entraîné le licenciement de l’entraîneur Michel Der Zakarian, annoncé de manière inattendue par le président Laurent Nicollin, en plein direct. En tribune l’ambiance a été très tendue avec de nombreux incidents.

L’issue de ce match a plongé le MHSC à la dernière place du classement de Ligue 1, un coup dur pour l’équipe et ses supporters. Cependant, la soirée ne s’est pas arrêtée là. Des incidents préoccupants ont éclaté dans les tribunes, révélés par le quotidien L’Équipe, qui a recueilli plusieurs témoignages sur les tensions survenues.

Avant le coup d’envoi, des supporters marseillais avaient déjà été bloqués et interdits de la Mosson pour des raisons de sécurité. Il étaient plus nombreux que prévus et le parcage visiteur n’a donc pas été ouvert. Malgré tout, des fans de l’OM étaient présents dans le stade, disséminés au milieu de supporters montpelliérains et la situation a rapidement dégénéré. Un supporter du MHSC, souhaitant rester anonyme, a déclaré : « La pression augmente chaque saison à cause des supporters de l’OM. Dès le premier but, l’atmosphère est devenue électrique. »

Coups, groupe de supporters cagoulés, enfants effrayés

L’OM a rapidement pris le contrôle du match, et l’angoisse dans les tribunes a atteint son paroxysme après le troisième but. Des groupes de supporters cagoulés ont envahi les allées du stade, provoquant une escalade de tensions avec les fans marseillais. Face à cette montée de violence, de nombreux spectateurs ont cherché refuge en haut des gradins.

Un témoin a décrit la scène : « Les enfants étaient effrayés, certains pleuraient, et des échanges de coups ont eu lieu entre des supporters. » Cette ambiance délétère a poussé certains fans héraultais à quitter les lieux, tandis que d’autres ont rapporté que les cagoulés fouillaient le public à la recherche de maillots de l’OM dissimulés.



Cette triste soirée souligne les défis auxquels le football français doit faire face, tant sur le terrain qu’en dehors. Les incidents survenus lors de ce Montpellier – OM sont inacceptables, reflétant des tensions qui dépassent le cadre sportif et appelant à une réflexion sur la sécurité dans les stades. Les conséquences de cette défaite et des troubles en tribunes sont à considérer pour l’avenir du club et du football en général.