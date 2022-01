MHSC : Trois absents importants (dont Savanier) face à l’OM !

L’OM recevra Montpellier le samedi 29 janvier dans le cadre des 8e de finale de Coupe de France. Le groupe montpelliérain sera au moins amputé de 3 potentiels titulaires suspendus pour ce match…

Exclu lors de la dernière journée de Ligue 1 contre Troyes, Téji Savanier a été suspendu trois matches par la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Il ne sera pas le seul absent côté MHSC pour ce match de Coupe de France…

Savanier, Ferri et Mavididi suspendus !

En plus de Savanier, le meilleur buteur des Héraultais, Stephy Mavididi et l’ancien lyonnais Jordan Ferri seront aussi suspendus pour ce match. Côté marseillais, le coach Jorge Sampaoli sera lui aussi suspendu pour cette rencontre…

Voici le tirage complet des huitièmes

Versailles – Toulouse

Bergerac – ASSE

OM – Montpellier

PSG – Nice

Nancy – Amiens

Lens/Lille – Monaco

Reims – Bastia

Nantes – Brest

Après la victoire lors du dernier tour de Coupe face à Chauvigny, Jorge Sampaoli était ravi : «On a joué ce match avec beaucoup de sérénité, on a respecté l’adversaire et le match. On a été très sérieux ce soir. Dans cette compétition, chaque match est une finale. Et on met à chaque fois les meilleurs joueurs pour aller le plus loin possible. Il y a eu une belle ambiance». Amine Harit avait lui aussi réagi : «On savait qu’à 2-0, rien n’était joué, il suffisait d’un but pour redonner de l’espoir, surtout dans ces matches de Coupe de France. C’était important de mettre ce 3e but qui fait du bien à l’équipe et à moi aussi. On était prévenu, c’était le retour de la petite trêve, le retour des vacances, le premier match de l’année. On sait l’importance que cela a. Que ce soit un match de L1 ou de Coupe de France, le coach est toujours clair, on rentre sur le terrain pour gagner, encore plus celui-là car on sait que c’est toujours difficile de venir jouer dans un stade contre une équipe de division inférieure qui va tout donner sur un match. On a fait le boulot ce soir et on se concentre désormais sur la L1».