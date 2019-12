Mi-temps OM – Nîmes (0-0) : Marseille n’arrive pas à grand chose

C’est la mi-temps du match entre l’Olympique de Marseille et le Nîmes Olympique (0-0).

OM 0 0 Nîmes

Le match

L’Olympique de Marseille a rapidement pris le contrôle du jeu en monopolisant le ballon. Alvaro Gonzalez s’est procuré la première grosse opportunité en reprenant de la tête un corner de Payet obligeant Bernardoni à réaliser une claquette (12′). Le gardien nîmois a réalisé une deuxième parade décisive sur une jolie frappe enroulée de Benedetto (22e).

Marseille a poussé, et enchainé les occasions de but mais s’est montré beaucoup trop maladroit devant le but à l’image de Morgan Sanson juste avant la pause qui a raté une frappe facile au point de pénalty (43′).

La fin de de cette première période aura été particulièrement électrique avec beaucoup de fautes de part et d’autre.

Le onze marseillais Pelé Sakai – Alvaro – Caleta-Car – Amavi Rongier – Kamara – Sanson Radonjic – Benedetto – Payet

Les + : Rongier, Caleta Car, Kamara

Les – : Radonjic, Sanson

Vous pouvez commencer à noter les joueurs marseillais dès la mi-temps