Mi-Temps Strasbourg – OM (0-0) Le néant total côté marseillais

C’est la mi-temps du match entre l’Olympique de Marseille et Strasbourg (0-0). Une première mi-temps sans la moindre inspiration ni la moindre occasion de but. L’OM semble impuissant dans le jeu.

Strasbourg 0 0 OM

LA COMPOSITION DE VILLAS-BOAS

Mandanda – Nagatomo/Balerdi/Caleta-Car/Amavi – Kamara/Gueye/Rongier – Cuisance – Thauvin / Germain

Le MAtch

On attendait une réaction des marseillais dans le jeu notamment après la lourde défaite à Porto, mais on a strictement rien vu lors de ces quarante cinq premières minutes. Les hommes de Villas-Boas n’ont pas réussi à mettre la moindre intensité et ont fait preuve d’un manque d’inspiration totale dans l’utilisation du ballon. Les changements apportés dans le onze de départ avec les entrées de Gueye, Germain et Cuisance n’ont strictement rien apporté offensivement. Une triste première période avec zéro tir, zéro occasion, et zéro intention de jeu du côté de l’OM… Le néant total…

