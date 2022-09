Milik bradé par Longoria ? Un cadre prolonge de deux ans, un espoir de 18 ans dans le viseur … Les 3 infos mercato OM de la semaine !

Comme chaque week-end, Football Club de Marseille vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au programme ce samedi : Milik bradé par Longoria ? Un cadre prolonge de deux ans et un talent de 18 ans visé par le club.

Mercato OM : Milik bradé par Longoria ?

Depuis son prêt à la Juventus de Turin, Arkadiusz Milik revit avec 3 buts en 4 matchs. Avec une option d’achat particulièrement basse, on peut se demander si l’attaquant n’est pas bradé par l’Olympique de Marseille.

Prêté à la Juventus pour 900 000€ avec option d’achat de 7M€ + 2 de bonus, le club italien penserait déjà à lever l’option d’achat selon Calciomercato qui parle même « d’affaire de l’année ». Auteur de 3 buts en 4 matchs, le buteur polonais permet aux turinois de ne pas complètement couler dans leur début de saison compliqué.

La Juve prête à lever l’option d’achat

Le coach de la Vieille Dame, Massimiliano Allegri, se dit satisfait à son sujet :

“J’attendais beaucoup de (Arkadiusz) Milik et beaucoup de choses vont arriver. Vous savez pourquoi ? Parce que Milik joue bien au football de toute façon, il fait toujours peu d’erreurs. Il sait comment bouger. » Source : Massimiliano Allegri – Conférence de presse du 18/09/2022

À LIRE AUSSI : Concurrents OM : Genesio (Rennes) pleurniche encore…

Le néo-barcelonais Robert Lewandowski, son compatriote en sélection nationale, s’est également exprimé sur l’arrivée et la renaissance de l’ancien joueur de Naples à deux mois de la Coupe du Monde :

« Milik est revenu à la vie et je lui ai dit, lors d’une conversation qu’on a eue, que le maillot de la Juve lui irait bien. Je suis content que lui et moi soyons en forme. On se connaît depuis longtemps et ça peut nous aider en Pologne. » Source : Robert Lewandowski – Conférence de presse

Mercato OM : Officiel un cadre prolonge de 2 ans !

Pablo Longoria l’avait annoncé, c’est maintenant officiel : Valentin Rongier prolonge son contrat avec l’OM et se retrouve lié avec le club jusqu’en 2026.

Le club est très heureux de l’engagement de son vice-capitaine

« L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la prolongation de son milieu de terrain pour deux saisons supplémentaires. Au club depuis 2019 et en fin de contrat en 2024, le joueur de 27 ans s’engage jusqu’en 2026 en faveur du club olympien. Arrivé en provenance du FC Nantes à l’été 2019, Valentin Rongier s’est imposé comme un homme clé de l’effectif marseillais. Joueur intelligent, polyvalent et combatif, le numéro 21 phocéen incarne également parfaitement à travers sa rigueur, son sérieux et son comportement, les valeurs du projet olympien. Alors qu’il entame sa quatrième saison sous les couleurs olympiennes, il a disputé 46 matchs toutes compétitions confondues l’année dernière et a passé le cap des 100 matchs avec l’OM lors de la réception de son club formateur. Vice-champion de France en 2020 et 2022, le milieu de terrain a disputé 117 matchs avec l’OM dont 19 matchs de Coupe d’Europe. Le club est très heureux de l’engagement de son vice-capitaine, signe fort de la fidélité et de la confiance affichée par le joueur, et se ravit de poursuivre cette aventure commune. » Communiqué de l’OM – 2219/09/2022

Très heureux et fier de vous annoncer ma prolongation à l’@OM_Officiel jusqu’en 2026 💙 pic.twitter.com/C7PFAkpRnK — Valentin Rongier (@Valrongier28) September 20, 2022

2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 𝗧𝗿𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿, 𝗰𝗼𝗺𝗯𝗮𝘁𝗶𝗳 et 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻𝘁, notre milieu olympien aux 117 matchs prolonge son contrat avec le club jusqu’en 2026. ✍️ Félicitations @Valrongier28 💙 pic.twitter.com/uI60DiGWZv — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 20, 2022

Mercato OM : Longoria vise un talent de 18 ans ?

Cet été l’OM a déjà misé sur plusieurs jeunes talents pour venir terminer leur formation au club. Une autre pépite serait dans le viseur de Pablo Longoria, un milieu de terrain de 18 ans !

Cet été, le recrutement a été axé sur l’expérience. La majorité des joueurs recruté ont autour de la trentaine, comme Gigot, Bailly, Mbemba, Veretout ou encore Clauss et Sanchez. Seuls Tavares, qui n’est que prêté sans OA par Arsenal, et Isaac Touré sont des jeunes. Il faut dire que l’OM a plutôt recruté de jeunes éléments pour son centre de formation, Elmaz, Mughe ou encore Nyakossi sont venus pour terminer leur formation et peut être un jour accéder à l’équipe première. L’OM aurait un autre élément de 18 ans dans son viseur, mais ce dernier joue déjà en équipe première…

L’OM vise Oscar Gloukh ?

En effet, selon FootMercato « Oscar Gloukh est dans les petits papiers de trois formations de Ligue 1. Parmi eux, on retrouve notamment l’Olympique de Marseille. (…) Ce samedi contre le Beitar Jérusalem (victoire 4-0) où il a marqué et délivré une offrande, il a été supervisé par l’OM mais aussi le Lille OSC et le Stade Brestois 29. » Ce milieu de terrain dispose encore d’un contrat jusqu’en juin 2024 avec le Maccabi Tel-Aviv. Il peut évoluer comme milieu relayeur, meneur de jeu voire même ailier. Cependant, le Maccabi Tel-Aviv ne veut pas entendre parler d’un transfert et aimerait même faire prolonger comme l’a expliqué son talent.

🇮🇱🔥 Oscar Gloukh is a mega talent!

No wonder many European clubs are after him.

A pure prodigy.

This could be a wonderful and BIG summer for the 18 year old.#u19euro pic.twitter.com/H7dSgq4nBM — Nisim Haliva ✍️🎙 (@Tpredict1) July 1, 2022

Pas vendu à moins qu’une équipe n’offre 10 millions d’euros

Son coach Vladimir Ivic a été clair : «nous ne voulons pas le vendre et nous essayons actuellement de lui faire signer un nouveau contrat pour encore quatre ans. Il ne serait pas vendu à moins qu’une équipe n’offre 10 millions d’euros. Le plus important est que les spéculations entourant son avenir n’auront aucun impact sur lui, car c’est un enfant très pondéré.» Longoria est-il prêt à miser ce montant pour Oscar Gloukh ? Dimitri Payet se rapproche de la fin et l’idée est peut être de lui trouver un succésseur…