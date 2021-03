Milik et son départ, un proche de Vidal confirme, Sampaoli confirme et 3 absents face à Nice… Les 3 infos OM du jeudi 18 mars!

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois infos majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du jeudi 18 mars !

MERCATO OM : MILIK RÉPOND AUX RUMEURS DE DÉPART !

Depuis plusieurs semaines, un gentlemen’s agreement est évoqué entre l’OM et Arek Milik pour un départ cet été en Serie A. Interrogé par le journal L’Equipe, l’international polonais répond !

Arrivé cet hiver à l‘Olympique de Marseille, Arek Milik est sur une bonne lancée avec 4 buts en 7 matchs. Pourtant ces dernières semaines, l’actualité tend plutôt vers un départ en Serie A cet été.

J’AI DES RÊVES, ET JE VEUX JOUER DANS LES MEILLEURS CLUBS DU MONDE — MILIK

Bien que Pablo Longoria se soit montré catégorique en affirmant que l’OM avait le contrôle sur ce dossier, les médias italiens continuent de parler d’un intérêt de la Juventus. Dans un entretien à L’Equipe, l’attaquant répond sur son avenir.

« Je suis à l’OM aujourd’hui et je ne pense qu’à l’OM. Bien sûr, j’ai des rêves, et je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde. C’est mon objectif. Donc, je me dis : demain, après-demain, que dois-je faire pour être dans ces clubs-là dans deux ans ? Peut-être dans deux mois ? Le chemin, c’est de donner 100 % chaque jour, être prêt à chaque match, et progresser. Dans le foot, deux mois, c’est beaucoup, et deux ans, c’est énorme. Il y a dix ans, je commençais, j’avais 17 ans, aujourd’hui, j’en ai déjà 27, je suis un autre joueur, une autre personne, mais je veux encore grandir, grandir, grandir. » Arek Milik – Source : L’Equipe (17/03/21)

MERCATO OM : UN PROCHE DE VIDAL CONFIRME !

Jorge Sampaoli devrait participer aux choix du prochain mercato qui s’annonce très actif. Le coach olympien aura bel et bien contacté Arturo Vidal en prévision du prochain marché des transferts…

Avec son arrivée à l’Olympique de Marseille, les rumeurs vont se multiplier autour des joueurs argentins ou chilien. Jorge Sampaoli sait qu’une partie de l’effectif va partir cet été et qu’il va falloir reconstruire une équipe. La fameuse année zéro annoncée par l’ex coach André Villas-Boas. Le technicien argentin aurait déjà pris quelques contacts et se serait bien entretenu avec l’international chilien Arturo Vidal. Le milieu de terrain avec qui le Chili est allé à la Coupe du monde 2014 au Brésil et qui a remporté le titre de Copa América en 2015. Des rumeurs étaient déjà sortis concernant Vidal, selon un proche du joueur le contact aurait bel et bien été établi avec le gaucher.

SAMPAOLI A CONTACTÉ ARTURO PARCE QU’IL LE VEUT À MARSEILLE

«C’est une option qu’il aime, mais il reste à savoir ce qui va se passer à l’Inter la saison prochaine. Sampaoli a contacté Arturo parce qu’il le veut à Marseille. C’est une option qu’il aime, mais il reste à savoir ce qui va se passer à l’Inter la saison prochaine », Un proche d’Arturo Vidal – source : La Tercera (17/03/2021)

Vidal est actuellement blessé, il s’est fait opérer du ménisque du genou gauche. Le milieu de terrain aura 34 ans en mai, il s’est engagé avec l’Inter l’été dernier et dispose d’un contrat jusqu’en juin 2022.

OM : SAMPAOLI CONFIRME DEUX ABSENTS EN PLUS DE KAMARA FACE À NICE

L’OM se déplace à Nice ce samedi pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli était donc en conférence de presse ce jeudi afin d’évoquer ce match. Le coach argentin a fait le point sur son groupe.

Boubacar Kamara est suspendu pour ce match suite à l’accumulation de 3 cartons jaunes. Jorge Sampaoli a évoqué les cas de Jordan Amavi et Valentin Rongier, blessés depuis plusieurs semaines. Les deux joueurs seront encore forfaits.

RONGIER ET AMAVI FORFAITS FACE À NICE

« Kamara, ce sera difficile de le remplacer (face à Nice). Sa régularité, la confiance qu’il a à ce poste. Dans l’effectif, nous n’avons pas vraiment de joueur qui a le profil de Kamara pour le remplacer. On ne sait pas si on met un joueur pour remplacer Kamara ou deux récupérateurs au milieu. Kamara est suspendu, Rongier et Amavi sont encore blessés. Sinon tout le monde est disponible ! » Jorge Samapoli – source : Conférence de presse (18/03/2021)

