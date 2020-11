MINE DE RIEN…

Voilà vé, on attendait rien parce que nous n’osions plus, et non seulement les olympiens ont obtenu une victoire, mais elle a été assortie d’une manière relativement convaincante.



Pas d’ambiguïté, nous nous réjouissons de ces trois points et de la façon de les obtenir. Nous avons galéré contre des équipes en carton comme cette équipe de Nantes, ce qui devrait n’occasionner aucune retenue dans la satisfaction. Pourtant…





La bonne tournure du match





Ben pourtant, on ne peut s’empêcher d’imaginer ce qui se serait passé si Thauvin n’avait pas ouvert le score aussi tôt. Comment, malgré leurs bonnes intentions, les marseillais se seraient comportés si les nantais les avaient gardés dans le dur, les amenant à douter.



Et que ce serait-il passé si le nantais met au fond au lieu de frapper la transversale. La deuxième mi-temps aurait repris sur un score de 2-1, et sans doute auraient-ils affiché un autre état d’esprit. Lorsqu’ils se sont mis à jouer en fin de match, notamment après avoir réduit le score on a entraperçu de bons restes de fébrilité chez les olympiens. Ça me gêne beaucoup. Ils n’ont même pas été foutus de maintenir un clean-sheet.





Secoués par les supporters ?





On peut aussi se demander ce qu’il se serait passé si les supporters qui sont allés demander des comptes au groupe marseillais, au moment où leur bus sortait de la Commanderie pour se rendre au stade, ne s’étaient pas manifestés. Bouba Kamara qui dit aux journalistes que cette intervention les a boostés, avouez que c’est troublant. Cette déclaration m’a laissé perplexe. J’ai presque envie de dire aussitôt aux olympiens : « Mais les gars, vous aviez vraiment besoin de ça ? Vous ne nous prenez pas un peu pour des cons ? ».





Bientôt des certitudes ?





Reste qu’en réalisant leur meilleure prestation depuis le début de la saison, nous donnant l’impression qu’ils l’avaient enfin commencée, les olympiens créent une nouvelle attente sur laquelle je ne suis pas résolu me fixer. Comment tu veux te projeter sur cette équipe avec toutes les purges qu’elle nous a servies ? AVB a-t-il trouvé la bonne formule avec ce 4-2-3-1, avec Cuisance derrière un Benedetto qui a un relevé son niveau ? Rongier peut-il confirmer son bon match, et d’autres peuvent encore monter d’un ou deux crans ? Voilà qui nous aiderait et nous permettrait plus de certitudes.





Mine de rien





Nous sommes ce matin sur le podium sans avoir produit grand chose en dehors de la victoire à Paris, nos joueurs sont des mines de rien… mais mine de rien, si nous venions remporter nos matchs en retard… nous prendrions la tête du championnat. Le nul des qataris sur leur terrain hier au soir, nous autorise presque à y songer. Et mine de rien, nous nous retrouverions à jouer le titre. C’est pour ça qu’il flatte Tuchel le père Villas-Boas, il est malin, mine de rien. Et s’il se disait que son intérêt est que l’entraîneur allemand reste en place le plus longtemps possible ? Il a peut-être un plan secret.





Le président ridicule





Je vous le dis tout de suite, il n’y en a qu’un qui y croit… c’est le président. Vous avez vu aussi son air niais à lever les bras et serrer les poings dans sa loge ? Mais comment cet imposteur peut-il être encore en place ? Les Ultras ont déroulé une banderole à l’attention de McCourt pour l’enjoindre à prendre enfin les choses en main avant que les supporters ne le fassent eux-mêmes… attention, il y a bien un moment où on va se sortir de cette merde de Covid… je n’irai pas plus loin, il faut tellement faire attention de nos jours. L’important est que la colère, non seulement monte, mais se manifeste énergiquement.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert



Ci-dessous mon billet publié à chaud au coup de sifflet final.