Mise au point de McCourt sur la vente, bonne nouvelle pour Guendouzi, Kamara va devoir prendre une décision… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu : Mise au point de McCourt sur la vente, bonne nouvelle pour Guendouzi, Kamara va devoir prendre une décision

OM : Une très bonne nouvelle pour Mattéo Guendouzi !

Après avoir été copieusement sifflé par le Parc des Princes, Mattéo Guendouzi pourrait connaître sa première sélection avec l’Equipe de France ce mardi face à la Finlande !

L’Olympique de Marseille a recruté Mattéo Guendouzi lors du mercato estival. Le milieu de terrain débarqué d’Arsenal en prêt a mis tout le monde d’accord sur le terrain et notamment Didier Deschamps, le sélectionneur français.

En effet, l’ancien joueur de Lorient a été appelé à plusieurs reprises avec les Bleus mais n’a toujours pas joué ! Copieusement sifflé ce samedi soir au Parc des Princes lors de son annonce sur le banc, Guendouzi n’a pas joué une seule minute. Avec la qualification pour la Coupe du Monde 2022 validée par les Français, Deschamps va certainement faire tourner pour la rencontre face à la Finlande !

💥 Mattéo Guendouzi a été sifflé par le public du Parc des Princes pendant l’annonce des équipes.https://t.co/4IvtUvfyl2 — RMC Sport (@RMCsport) November 14, 2021

Guendouzi titulaire face à la Finlande?

En effet, c’est ce qu’affirme RMC ce dimanche au lendemain de la qualification. Le sélectionneur français compte faire bouger son équipe avec plusieurs nouveaux joueurs pour faire des tests grandeur nature ! Mattéo Guendouzi, Kurt Zouma ou encore Lucas Digne pourraient être titularisés pour cette dernière rencontre face à la Finlande. En attaque, le trio Benzema, Mbappé, Griezmann a brillé face au Kazakhstan. Ben Yedder pourrait donc être essayé à ce poste

🔹Suite à la qualification de l’Équipe de France pour la Coupe du Monde 2022, Mattéo Guendouzi 🇫🇷 pourrait connaître ses premières minutes sous la tunique tricolore face à la Finlande, mardi soir. (RMC)#TeamOM pic.twitter.com/sNRtpgB8Z5 — MercatOM (@mercat_om) November 14, 2021

Guendouzi n’a pas pris la dimension de ce qu’est l’équipe de France — Raymond Domenech

« J’aurais préféré jouer au Stade de France, le Parc des Princes c’est le stade du PSG« , avait déclaré en conférence de presse Mattéo Guendouzi avant le match face au Kazakhstan… Une sortie médiatique qui n’a franchement pas plu à Raymond Domenech !

« Il n’a pas pris la dimension de ce qu’est l’équipe de France. Avec ce qu’il vient de faire là, pour ceux qui n’y ont pas pensé et qui vont prendre place dans la tribune Auteuil du Parc des Princes samedi, il va se faire allumer et se faire cibler. S’il l’a dit sciemment, c’est de la personnalité. Sinon, c’est encore une communication royale. Mais du côté marseillais, ils lui vont faire une statue. Il revendique son côté marseillais alors qu’il est en équipe de France » Raymond Domenech — Source : La Chaîne L’Équipe (13/11/21)

Vente OM : La dernière grosse mise au point de Frank McCourt !

Frank McCourt s’est exprimé au micro de France 24 ce dimanche sur le sujet épineux de la vente OM. L’Américain martèle qu’il ne souhaite pas quitter le club.

Cela fait plus d’un an et demi que des rumeurs et informations pullulent sur les réseaux sociaux à propos d’une vente de l’Olympique de Marseille. Pourtant, en novembre 2021, Frank McCourt est au toujours aux manettes.

Après avoir répété à plusieurs reprises que le club n’était pas à vendre, il s’est effacé du monde médiatique durant quelques mois. Les rumeurs autour d’une vente n’ont en revanche pas cessé et ont même repris depuis le rachat de Newcastle par les Saoudiens.

C’est de la pure désinformation qui se dissémine sur les réseaux sociaux — McCourt

En effet, plusieurs médias affirment que l’OM serait la prochaine cible, avec l’Inter Milan. Dernièrement, le journaliste Ben Jacobs expliquait sur son compte Twitter que Bordeaux pourrait être le club français racheté par l’Arabie Saoudite.

Une version qui n’est pas validée par Thibaud Vézirian, toujours déterminé à l’idée que les Marseillais passeront sous pavillon saoudien d’ici peu. Frank McCourt a été questionné à ce sujet par France 24 ce dimanche. Le propriétaire américain a livré sa version, sans concession.

« Si je vais rester propriétaire de l’OM alors qu’on a dit que les Saoudiens étaient intéressés par l’OM ? Je l’ai dit à de nombreuses reprises, je ne vais nulle part. J’aime l’OM, j’aime Marseille. Et l’équipe joue très bien. Maintenant, je crois qu’on a atteint notre vitesse de croisière, on construit un club qui peut vraiment gagner et c’est mon but. Ce sont des rumeurs qui sont diffusées par les réseaux sociaux. C’est de la pure désinformation qui se dissémine sur les réseaux sociaux sur le fait que le club est à vendre. Je l’ai dit 10, 12 fois : le club n’est pas à vendre. Je suis là, je suis propriétaire du club. Ces rumeurs, on leur permet de migrer à travers les réseaux sociaux, il n’y a pas de contrôle, de vérifications et c’est amplifié par les gens qui ne savent pas » Frank McCourt – Source : France 24

OM : Boubacar Kamara en passe de prendre une grande décision pour son avenir?

A l’Olympique de Marseille depuis l’âge de 6 ans, Boubacar Kamara est devenu de plus en plus important dans l’effectif de Sampaoli. D’abord défenseur central puis maintenant solide milieu de terrain défensif, il progresse et devient de plus en plus constant à l’OM. Prochaine étape, l’Equipe de France A?

L’Olympique de Marseille a pu profiter d’un grand Boubacar Kamara la saison dernière. Seul joueur réellement au niveau lors des matchs de Ligue des Champions et une constance en Ligue 1, le milieu de terrain s’est fait un nom et a même réveillé de grands clubs européens.

Pour le moment, aucun accord n’a été trouvé. Ni pour un départ, ni pour une prolongation alors que son contrat se termine en juin prochain. Côté sélection nationale, tout n’a pas été tout rose avec le Sylvain Ripoll chez les Espoirs.

Cissé veut profiter de la filiale marseillaise

Depuis plusieurs mois, il n’est plus appelé mais d’après les informations du journal L’Equipe, Kamara espère toujours rejoindre les A dans les prochaines années. Son passage chez les Espoirs ne l’empêche pas de pouvoir choisir le Sénégal, pays d’origine de son père.

Avec Bamba Dieng et Pape Gueye qui viennent de rejoindre les Lions de la Teranga, Aliou Cissé aimerait profiter de la filiale marseillaise afin d’aller le plus loin possible dans les prochaines compétitions internationales. Le quotidien sportif affirme que son entourage est au courant que le Sénégal rêve de le faire entrer dans ses rangs. Pour le moment, Kamara garderait un oeil sur les Bleus.

La concurrence est rude en Equipe de France

Au milieu de terrain, il y a embouteillage en Equipe de France avec N’Golo Kante, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, le Marseillais Mattéo Guendouzi ou encore Jordan Veretout. La concurrence est difficile mais cela ne semble pas effrayer le minot.