Mitroglou peut encore partir, un attaquant brésilien tenté et la liste pour la C1… les 3 infos OM de ce jeudi

Mitroglou a encore une chance de partir, cet attaquant brésilien qui était ok pour venir et la liste des joueurs pour la Ligue des Champions…

Mitroglou a encore des possibilités ?

Durant ce mercato estival l’Olympique de Marseille a enregistré cinq arrivées. Le club marseillais a également vu partir Maxime Lopez et Bouna Sarr. Le premier s’est engagé avec Sassuolo et le second au Bayern Munich. Le marché des transferts a refermé ses portes dans la majorité des championnats européens, mais il reste ouverts dans certains pays comme en Suisse, en Russie, en Turquie ou au Qatar.

Selon les informations du journal La Provence, les dirigeants marseillais espèrent ainsi pouvoir encore trouver une porte de sortie à Konstantinos Mitroglou. André Villas-Boas n’a en effet pas changé d’avis sur l’attaquant Grec et ne compte pas le réintégrer dans le groupe. L’OM n’a toutefois pas l’intention de libérer le joueur de son contrat, précise le quotidien régional.

William José ok pour rejoindre l’OM, mais pas en prêt !

L’OM s’est offert le jeune ailier brésilien Luis Henrique, mais n’a pas réussi a recruter un pur numéro neuf. Malgré des offres pour Nunez ou Suarez, le club olympiens n’a pas réussi à concrétiser ces dossiers. Selon El Mundo Deportivo, l’OM aurait aussi tenté de s’offrir l’attaquant de la Real Sociedad, William José. En effet, le média espagnol explique que « quatre offres d’équipes très importantes sont arrivées: L’Olympique de Marseille, Tottenham, West Bromwich Albion et le FC Séville. » L’attaquant de Porto Calvo de 28 ans a rejeté toutes ces options car il ne voulait pas d’un prêt. Cependant il était prêt à partir à Marseille ou à Tottenham mais uniquement dans le cadre d’un transfert.

El Mundo Deportivo précise qu’aucune équipe n’a proposé d’acquérir les droits de Willian José (sous contrat jusqu’en 2024), dont la Real détient 70% et le Deportivo Maldonado les 30% restants, il n’y a eu que des offres de prêts. L’OM va donc devoir faire avec Dario Benedetto, Marley Ake, peut être le repositionnement de Luis Henrique et Valère Germain. Kostas Mitroglou, toujours sous contrat, ne semble pas rentrer dans les plans d’AVB…

ℹ️ Los detalles del cuádruple ‘no’ de Willian José en el #MercadoDeFichajes ✍️https://t.co/DPpKLYetqa pic.twitter.com/9KVj74qZb4 — Edición Gipuzkoa MD (@Gipuzkoa_MD) October 8, 2020

Les chiffres : 15 – 11 -11

C’est le nombre de buts marqués lors des trois dernières saison par William José en Liga.

La liste A de l’OM (23 joueurs)

Sanctionné par le Fair Play financier de l’UEFA, l’OM n’a pu proposer que 23 noms dans sa liste A. Pas de surprise, André Villas-Boas a fait confiance à ses habituels titulaires ainsi qu’aux joueurs recrutés cet été lors du mercato. A savoir Gueye, Balerdi, Nagatomo, Henrique et Gueye. Si Khaoui est bien dans cette liste, Kostas Mitroglou n’y est pas. L’attaquant grec pourrait quitter le club dans les prochains jours. Les jeunes éléments comme Marley Ake seront dans la liste B. Enfin, à noter que l’OM ne pourra pas faire jouer un joker ou un joueur libre recruté à partir de maintenant…

Gardiens (2) : Mandanda, Pelé

Défenseurs (9) : Sakai, Alvaro, Kamara, Balerdi, Caleta-Car, Amavi, Rocchia, Nagatomo, Perrin

Milieux (6) : Strootman, Sanson, Cuisance, Rongier, Gueye, Khaoui

Attaquants (6) : Radonjic, Payet, Benedetto, Thauvin, Luis Henrique, Germain