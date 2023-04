Dans une interview accordée à la RTBF, le jeune Bilal El Khannouss a déclaré sa flamme à l’Olympique de Marseille.

Bilal El Khannouss évolue actuellement au KRC Genk en Belgique. Considéré comme l’un des plus grands espoirs du football marocain, le milieu offensif de 18 ans épate par sa précocité. Dans un entretien accordé à la RTBF (Radio-télévision belge de la Communauté française), il a déclaré son amour pour l’OM : « Bientôt, j’aurai le maillot d’Ousmane Dembélé, via un ami commun ! Même si je n’aime pas trop Barcelone. Moi, c’est l’OM et le Real Madrid ». En 2022, il est devenu le plus jeune marocain de l’histoire à participer à une coupe du Monde. Actuellement sous contrat avec Genk jusqu’en 2027, El Khannouss pourrait rapidement quitter la Belgique afin de poursuivre sa progression. Naples et Manchester City auraient déjà manifesté leurs intérêts pour le joueur.

