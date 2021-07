Molina : « Arrêtez de croire qu’un média ne sortira pas l’info sur la Vente OM ! »

Lors d’un live sur sa chaîne YouTube, Romain Molina s’est à nouveau exprimé sur les rumeurs de Vente OM qui persistent depuis le mois de février sur les réseaux sociaux.

Les rumeurs persistent depuis plusieurs mois. En février dernier, Thibaud Vézirian avait annoncé dans une vidéo YouTube une vente imminente de l’OM à la Kingdom Holding Company appartenant à Al-Walid ben Talal. Une vidéo qui avait enflammé les réseaux sociaux et les supporters olympiens. Depuis cette annonce, Frank McCourt s’est rendu à Marseille et a pris la parole à plusieurs reprises pour affirmer sa volonté de rester à l’OM, de s’inscrire dans la durée et que le club n’était pas à vendre. Malgré tous ces démentis, les rumeurs existent toujours aujourd’hui. Interrogé sur le sujet lors d’un de ses lives sur YouTube, Romain Molina a fait part de son avis. Il explique ne pas avoir d’informations sur une vente, mais précise que si un journaliste avait l’information il l’a sortirai !

arrêtez de croire que les journalistes ne peuvent pas parler — ROMAIN MOLINA

« La Vente OM ? Je ne vais pas répéter ce que j’ai dit depuis des mois, mais je n’ai pas d’information à ce sujet. Si un journaliste a des informations sur la vente d’un club comme l’OM, il va les sortir tout de suite et son média va vouloir parce que ça fait du buzz et ça fera de la vente. Arrêtez de croire le fait que l’OM menace ces personnes et qu’ils ne peuvent pas parler. » Romain Molina – Source : Live YouTube (01/07/2021)

JE NE SUIS PAS VENDEUR – FRANK MCCOURT

Après avoir réinjecté 40 à 55M€ dans les finances de l’OM, Frank McCourt a réaffirmé qu’il n’était pas enclin à vendre le club. Le propriétaire américain l’a de nouveau fait savoir dans les colonnes de l’Équipe lundi, il souhaite s’inscrire dans la durée à Marseille.

« J’ai une ambition forte pour l’OM, je suis passionné par ce club. Et je suis très déterminé à atteindre les sommets. Les supporters de l’OM méritent un grand club et des grands résultats. L’ambition cette saison est de continuer à aller de l’avant. Il faut en premier lieu continuer d’améliorer les performances sur le terrain. Mais il faut aussi faire progresser le club dans toutes ses dimensions. L’OM doit jouer en Ligue des Champions tous les ans, c’est une obligation. A la fin de la saison, l’OM doit se qualifier pour cette compétition. Je ne suis pas vendeur. Je suis à l’OM pour très longtemps, si Dieu le veut. » Frank McCourt – Source : L’Équipe (05/07/2021)